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"التجارة" تشهر بصيدلية خالفت شروط وضوابط التخفيضات

شهرت وزارة التجارة بصيدلية خالفت شروط وضوابط تراخيص التخفيضات، وذلك بالإعلان عن تخفيضات غير مرخصة على منتجات ومستلزمات وأدوات تجميلية وطبية وأجهزة كهربائية تكميلية وطبية.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن فرض غرامة مالية على وكيل الصيدلية الواقعة بمحافظة الزلفي بعد إدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقته.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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"التجارة" تشهر بصيدلية خالفت شروط وضوابط التخفيضات
سبق

شهرت وزارة التجارة بصيدلية خالفت شروط وضوابط تراخيص التخفيضات، وذلك بالإعلان عن تخفيضات غير مرخصة على منتجات ومستلزمات وأدوات تجميلية وطبية وأجهزة كهربائية تكميلية وطبية.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن فرض غرامة مالية على وكيل الصيدلية الواقعة بمحافظة الزلفي بعد إدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقته.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
03:04 PM

"التجارة" تشهر بصيدلية خالفت شروط وضوابط التخفيضات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهرت وزارة التجارة بصيدلية خالفت شروط وضوابط تراخيص التخفيضات، وذلك بالإعلان عن تخفيضات غير مرخصة على منتجات ومستلزمات وأدوات تجميلية وطبية وأجهزة كهربائية تكميلية وطبية.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن فرض غرامة مالية على وكيل الصيدلية الواقعة بمحافظة الزلفي بعد إدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقته.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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