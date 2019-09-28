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عبدالله بن زايد: هجوم أرامكو لا يمس السعودية فحسب بل الاقتصاد العالمي

قال وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن هجوم أرامكو لا يمس السعودية فحسب، بل الاقتصاد العالمي، حسب موقع قناة العربية.

وفي التفاصيل، أضاف الشيخ عبد الله بن زايد في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الإمارات لن تتخلى عن حقها بالسيادة على الجزر التي تحتلها إيران.

وتابع وزير الخارجية الإماراتي قائلاً: إيران واصلت تسليح الجماعات الإرهابية في المنطقة، والاتفاق النووي الإيراني لم يصحح سلوكها. مشددًا على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأكد المسؤول الإماراتي أن بلاده تدعم المسار السياسي لحل الأزمات في المنطقة، وستواصل الجهود لتحقيق السلام في اليمن، كما تؤيد حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية، يضمن قيام دولة مستقلة.

كما وجّه من على المنبر الأممي تحية إجلال وتقدير إلى هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي يزور محطة الفضاء الدولية للأبحاث، معتبرًا أنه بهذه الخطوة الكبيرة تبدأ دولة الإمارات عصرًا جديدًا للاستثمار في علوم الفضاء، وبناء جيل جديد في عالم العلوم والتكنولوجيا والتنوير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبدالله بن زايد: هجوم أرامكو لا يمس السعودية فحسب بل الاقتصاد العالمي
سبق

قال وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن هجوم أرامكو لا يمس السعودية فحسب، بل الاقتصاد العالمي، حسب موقع قناة العربية.

وفي التفاصيل، أضاف الشيخ عبد الله بن زايد في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الإمارات لن تتخلى عن حقها بالسيادة على الجزر التي تحتلها إيران.

وتابع وزير الخارجية الإماراتي قائلاً: إيران واصلت تسليح الجماعات الإرهابية في المنطقة، والاتفاق النووي الإيراني لم يصحح سلوكها. مشددًا على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأكد المسؤول الإماراتي أن بلاده تدعم المسار السياسي لحل الأزمات في المنطقة، وستواصل الجهود لتحقيق السلام في اليمن، كما تؤيد حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية، يضمن قيام دولة مستقلة.

كما وجّه من على المنبر الأممي تحية إجلال وتقدير إلى هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي يزور محطة الفضاء الدولية للأبحاث، معتبرًا أنه بهذه الخطوة الكبيرة تبدأ دولة الإمارات عصرًا جديدًا للاستثمار في علوم الفضاء، وبناء جيل جديد في عالم العلوم والتكنولوجيا والتنوير.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
11:50 PM

عبدالله بن زايد: هجوم أرامكو لا يمس السعودية فحسب بل الاقتصاد العالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن هجوم أرامكو لا يمس السعودية فحسب، بل الاقتصاد العالمي، حسب موقع قناة العربية.

وفي التفاصيل، أضاف الشيخ عبد الله بن زايد في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الإمارات لن تتخلى عن حقها بالسيادة على الجزر التي تحتلها إيران.

وتابع وزير الخارجية الإماراتي قائلاً: إيران واصلت تسليح الجماعات الإرهابية في المنطقة، والاتفاق النووي الإيراني لم يصحح سلوكها. مشددًا على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأكد المسؤول الإماراتي أن بلاده تدعم المسار السياسي لحل الأزمات في المنطقة، وستواصل الجهود لتحقيق السلام في اليمن، كما تؤيد حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية، يضمن قيام دولة مستقلة.

كما وجّه من على المنبر الأممي تحية إجلال وتقدير إلى هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي يزور محطة الفضاء الدولية للأبحاث، معتبرًا أنه بهذه الخطوة الكبيرة تبدأ دولة الإمارات عصرًا جديدًا للاستثمار في علوم الفضاء، وبناء جيل جديد في عالم العلوم والتكنولوجيا والتنوير.

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