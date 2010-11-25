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2853 مستفيدًا يوميًّا من حلقات تحفيظ القرآن الكريم عن بُعد بالمسجد الحرام

الحمادي: آلية التسجيل والاستفادة من الميدان التعليمي تتم من خلال رابط التليجرام

بلغ عدد المستفيدين من الحلقات القرآنية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، (2853) مستفيدًا، من عدة دول، منهم (1700) طالب، و(1153) زائرًا، موزعين على (14) حلقة تعليمية، تتم يوميًّا على (5) فترات، عن بُعد.

وكشف مدير إدارة الحلقات القرآنية التابعة للإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب بدر المحمادي، عن مواصلة الإدارة بتعليم القرآن الكريم عن بُعد، في ظل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة متقنة حتى عودة الحلقات إلى نشاطها الطبيعي.

وتفصيلًا قال: إن العملية التعليمية لحفظ ومراجعة القرآن الكريم مستمرة بمشاركة عدد من المعلمين وطلاب العلم، مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير والاحترازات الوقائية التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله.

وأكد المحمادي أن آلية التسجيل بالحلقات القرآنية والاستفادة من الميدان التعليمي القرآني تتم من خلال رابط التليجرام، ثم يتم عرض المعلمين واختيار المواعيد التي تناسب المستفيد.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحلقات القرآنية

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2853 مستفيدًا يوميًّا من حلقات تحفيظ القرآن الكريم عن بُعد بالمسجد الحرام
سبق

بلغ عدد المستفيدين من الحلقات القرآنية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، (2853) مستفيدًا، من عدة دول، منهم (1700) طالب، و(1153) زائرًا، موزعين على (14) حلقة تعليمية، تتم يوميًّا على (5) فترات، عن بُعد.

وكشف مدير إدارة الحلقات القرآنية التابعة للإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب بدر المحمادي، عن مواصلة الإدارة بتعليم القرآن الكريم عن بُعد، في ظل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة متقنة حتى عودة الحلقات إلى نشاطها الطبيعي.

وتفصيلًا قال: إن العملية التعليمية لحفظ ومراجعة القرآن الكريم مستمرة بمشاركة عدد من المعلمين وطلاب العلم، مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير والاحترازات الوقائية التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله.

وأكد المحمادي أن آلية التسجيل بالحلقات القرآنية والاستفادة من الميدان التعليمي القرآني تتم من خلال رابط التليجرام، ثم يتم عرض المعلمين واختيار المواعيد التي تناسب المستفيد.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
12:48 PM

2853 مستفيدًا يوميًّا من حلقات تحفيظ القرآن الكريم عن بُعد بالمسجد الحرام

الحمادي: آلية التسجيل والاستفادة من الميدان التعليمي تتم من خلال رابط التليجرام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بلغ عدد المستفيدين من الحلقات القرآنية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، (2853) مستفيدًا، من عدة دول، منهم (1700) طالب، و(1153) زائرًا، موزعين على (14) حلقة تعليمية، تتم يوميًّا على (5) فترات، عن بُعد.

وكشف مدير إدارة الحلقات القرآنية التابعة للإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب بدر المحمادي، عن مواصلة الإدارة بتعليم القرآن الكريم عن بُعد، في ظل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة متقنة حتى عودة الحلقات إلى نشاطها الطبيعي.

وتفصيلًا قال: إن العملية التعليمية لحفظ ومراجعة القرآن الكريم مستمرة بمشاركة عدد من المعلمين وطلاب العلم، مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير والاحترازات الوقائية التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله.

وأكد المحمادي أن آلية التسجيل بالحلقات القرآنية والاستفادة من الميدان التعليمي القرآني تتم من خلال رابط التليجرام، ثم يتم عرض المعلمين واختيار المواعيد التي تناسب المستفيد.

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