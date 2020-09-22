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ضابط سابق: القوات الأمريكية قتلت كائناً فضائياً والاستخبارات تتكتم

قبل 42 عاماً.. مخلوق نحيف بني رمادي اللون وطائرات مجهولة حلّقت

كشف الرائد السابق في سلاح الجو الأمريكي جورج فيلر؛ أن القوات الأمريكية قتلت كائناً فضائياً بالقرب من قاعدة عسكرية أمريكية قبل 42 عاماً.

وزعم فيلر؛ في كتاب جديد صاغه صحفي استقصائي يدعى جون جيورا؛ أخيراً أن الحادثة وقعت في 18 يناير عام 1978 تحديداً، وتم التكتم على الأمر من قِبل الاستخبارات الأمريكية بعد سحب الجثة وتطهير الموقع.

وقال فيلر؛ إنه حين كان على رأس العمل في ذات الليلة ويقوم بالتحضير لإحاطة استخباراتية لضابطه الأعلى، رأى رقيباً كبيراً كان شاحباً ومضطرباً وعيناه "مفتوحتان"، وحين سأله عن السبب، قال له إنه تم إطلاق النار على كائن فضائي!

وتابع، أنه حين طلب من المسؤولين التحدث مع الشهود ورؤية صور الحادث من أجل تقديم تقرير استخباراتي تم منعه من الحصول على أي معلومات أو صور.

وأضاف الضابط فيلر؛ أن رجال الشرطة أطلقوا النار على المخلوق الفضائي، وأنه وفقاً لوصفهم مخلوق نحيف وبني رمادي، متابعاً أنه بعد إطلاق النار على ضيف الفضاء، بدأت الأجسام الطائرة المجهولة "تحلّق حول المنطقة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أطلقت الشهر الماضي فريق عمل لاكتشاف وتحليل حالات الأجسام الطائرة المجهولة والظواهر الجوية.

وفي أبريل، أصدر (البنتاغون) ثلاثة مقاطع فيديو تظهر طيارين أمريكيين يطاردون ما وصفته وزارة الدفاع بـ "ظاهرة جوية غير مبرّرة".

سلاح الجو الأمريكي جورج فيلر

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ضابط سابق: القوات الأمريكية قتلت كائناً فضائياً والاستخبارات تتكتم
سبق

كشف الرائد السابق في سلاح الجو الأمريكي جورج فيلر؛ أن القوات الأمريكية قتلت كائناً فضائياً بالقرب من قاعدة عسكرية أمريكية قبل 42 عاماً.

وزعم فيلر؛ في كتاب جديد صاغه صحفي استقصائي يدعى جون جيورا؛ أخيراً أن الحادثة وقعت في 18 يناير عام 1978 تحديداً، وتم التكتم على الأمر من قِبل الاستخبارات الأمريكية بعد سحب الجثة وتطهير الموقع.

وقال فيلر؛ إنه حين كان على رأس العمل في ذات الليلة ويقوم بالتحضير لإحاطة استخباراتية لضابطه الأعلى، رأى رقيباً كبيراً كان شاحباً ومضطرباً وعيناه "مفتوحتان"، وحين سأله عن السبب، قال له إنه تم إطلاق النار على كائن فضائي!

وتابع، أنه حين طلب من المسؤولين التحدث مع الشهود ورؤية صور الحادث من أجل تقديم تقرير استخباراتي تم منعه من الحصول على أي معلومات أو صور.

وأضاف الضابط فيلر؛ أن رجال الشرطة أطلقوا النار على المخلوق الفضائي، وأنه وفقاً لوصفهم مخلوق نحيف وبني رمادي، متابعاً أنه بعد إطلاق النار على ضيف الفضاء، بدأت الأجسام الطائرة المجهولة "تحلّق حول المنطقة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أطلقت الشهر الماضي فريق عمل لاكتشاف وتحليل حالات الأجسام الطائرة المجهولة والظواهر الجوية.

وفي أبريل، أصدر (البنتاغون) ثلاثة مقاطع فيديو تظهر طيارين أمريكيين يطاردون ما وصفته وزارة الدفاع بـ "ظاهرة جوية غير مبرّرة".

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
01:30 PM

ضابط سابق: القوات الأمريكية قتلت كائناً فضائياً والاستخبارات تتكتم

قبل 42 عاماً.. مخلوق نحيف بني رمادي اللون وطائرات مجهولة حلّقت

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خالد علي - جدة
3
1,872

كشف الرائد السابق في سلاح الجو الأمريكي جورج فيلر؛ أن القوات الأمريكية قتلت كائناً فضائياً بالقرب من قاعدة عسكرية أمريكية قبل 42 عاماً.

وزعم فيلر؛ في كتاب جديد صاغه صحفي استقصائي يدعى جون جيورا؛ أخيراً أن الحادثة وقعت في 18 يناير عام 1978 تحديداً، وتم التكتم على الأمر من قِبل الاستخبارات الأمريكية بعد سحب الجثة وتطهير الموقع.

وقال فيلر؛ إنه حين كان على رأس العمل في ذات الليلة ويقوم بالتحضير لإحاطة استخباراتية لضابطه الأعلى، رأى رقيباً كبيراً كان شاحباً ومضطرباً وعيناه "مفتوحتان"، وحين سأله عن السبب، قال له إنه تم إطلاق النار على كائن فضائي!

وتابع، أنه حين طلب من المسؤولين التحدث مع الشهود ورؤية صور الحادث من أجل تقديم تقرير استخباراتي تم منعه من الحصول على أي معلومات أو صور.

وأضاف الضابط فيلر؛ أن رجال الشرطة أطلقوا النار على المخلوق الفضائي، وأنه وفقاً لوصفهم مخلوق نحيف وبني رمادي، متابعاً أنه بعد إطلاق النار على ضيف الفضاء، بدأت الأجسام الطائرة المجهولة "تحلّق حول المنطقة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أطلقت الشهر الماضي فريق عمل لاكتشاف وتحليل حالات الأجسام الطائرة المجهولة والظواهر الجوية.

وفي أبريل، أصدر (البنتاغون) ثلاثة مقاطع فيديو تظهر طيارين أمريكيين يطاردون ما وصفته وزارة الدفاع بـ "ظاهرة جوية غير مبرّرة".

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