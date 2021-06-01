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العراق يسجل 4170 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4170 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1205522 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 16405، فيما تم تسجيل 4343 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1120799 حالة.

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العراق يسجل 4170 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4170 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1205522 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 16405، فيما تم تسجيل 4343 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1120799 حالة.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
05:42 PM

العراق يسجل 4170 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4170 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1205522 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 16405، فيما تم تسجيل 4343 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1120799 حالة.

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