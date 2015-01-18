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ارتفاع أسعار خام برنت إلى أعلى مستوياتها منذ 2014

تجاوز حدود 87 دولاراً

أظهرت بيانات التداول في البورصات، أن سعر برميل النفط الخام "برنت"، تجاوز حدود 87 دولاراً، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014.

مع حلول الساعة 06:41 بتوقيت موسكو، تمّ تداول برميل مزيج "بحر الشمال" عند 87.31 دولار للبرميل؛ أي أن السعر ارتفع بنسبة 0.84 %، وبلغ سعر خام WTI 84.38 دولار للبرميل؛ ارتفع السعر بنسبة 1.3 %.

واعتباراً من مايو من العام الماضي، خفّضت "أوبك +" الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياَ بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا، ومع استقرار الوضع في السوق، تمّ تعديل شروط الاتفاقية.

منذ أغسطس 2021، زادت أطراف الاتفاقية، الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم كل شهر، على أمل العودة إلى المستويات السابقة بنهاية سبتمبر 2022.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ارتفاع أسعار خام برنت إلى أعلى مستوياتها منذ 2014
سبق

أظهرت بيانات التداول في البورصات، أن سعر برميل النفط الخام "برنت"، تجاوز حدود 87 دولاراً، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014.

مع حلول الساعة 06:41 بتوقيت موسكو، تمّ تداول برميل مزيج "بحر الشمال" عند 87.31 دولار للبرميل؛ أي أن السعر ارتفع بنسبة 0.84 %، وبلغ سعر خام WTI 84.38 دولار للبرميل؛ ارتفع السعر بنسبة 1.3 %.

واعتباراً من مايو من العام الماضي، خفّضت "أوبك +" الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياَ بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا، ومع استقرار الوضع في السوق، تمّ تعديل شروط الاتفاقية.

منذ أغسطس 2021، زادت أطراف الاتفاقية، الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم كل شهر، على أمل العودة إلى المستويات السابقة بنهاية سبتمبر 2022.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
08:31 AM

ارتفاع أسعار خام برنت إلى أعلى مستوياتها منذ 2014

تجاوز حدود 87 دولاراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات التداول في البورصات، أن سعر برميل النفط الخام "برنت"، تجاوز حدود 87 دولاراً، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014.

مع حلول الساعة 06:41 بتوقيت موسكو، تمّ تداول برميل مزيج "بحر الشمال" عند 87.31 دولار للبرميل؛ أي أن السعر ارتفع بنسبة 0.84 %، وبلغ سعر خام WTI 84.38 دولار للبرميل؛ ارتفع السعر بنسبة 1.3 %.

واعتباراً من مايو من العام الماضي، خفّضت "أوبك +" الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياَ بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا، ومع استقرار الوضع في السوق، تمّ تعديل شروط الاتفاقية.

منذ أغسطس 2021، زادت أطراف الاتفاقية، الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم كل شهر، على أمل العودة إلى المستويات السابقة بنهاية سبتمبر 2022.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,659
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,524
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,824
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,700

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