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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

رئيس النيجر يعلن عزلاً صحيًا للعاصمة ويطلق سراح 1540 معتقلًا لمواجهة كورونا

عقب تسجيل إصابة واحدة الأسبوع الماضي

أعلن الرئيس النيجري محمدو إسوفو عن جملة من الإجراءات الجديدة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي سجلت منه حالات إصابة في البلاد، قبل أيام.

وتضمنت الإجراءات التي أعلن عنها إسوفو مساء الجمعة فرض العزل الصحي على العاصمة نيامي لمدة أسبوعين، بدءًا من منتصف ليل الأحد، واكتتاب 1500 وكيل صحي.

كما أعلن رئيس النيجر، تحمل الدولة رسوم الكهرباء والماء لشهري أبريل ومايو، عن الطبقات الهشة. وأعلن محمدو إسوفو كذلك عن إطلاق سراح 1540 معتقلاً، من أجل “تخفيف الازدحام داخل المعتقلات، ولأسباب إنسانية كذلك”.

ودعا الرئيس النيجري حكومته، إلى الإسراع في تنفيذ الإجراءات الحالية، وتلك التي أعلن عنها يومي 13 و17 مارس الجاري.

وقد سجلت في النيجر أول حالة إصابة بفيروس كورونا يوم الخميس 19 مارس 2020، وظهرت فيها حالات إصابة بعد ذلك.

النيجر العزل الصحي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس النيجر يعلن عزلاً صحيًا للعاصمة ويطلق سراح 1540 معتقلًا لمواجهة كورونا
سبق

أعلن الرئيس النيجري محمدو إسوفو عن جملة من الإجراءات الجديدة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي سجلت منه حالات إصابة في البلاد، قبل أيام.

وتضمنت الإجراءات التي أعلن عنها إسوفو مساء الجمعة فرض العزل الصحي على العاصمة نيامي لمدة أسبوعين، بدءًا من منتصف ليل الأحد، واكتتاب 1500 وكيل صحي.

كما أعلن رئيس النيجر، تحمل الدولة رسوم الكهرباء والماء لشهري أبريل ومايو، عن الطبقات الهشة. وأعلن محمدو إسوفو كذلك عن إطلاق سراح 1540 معتقلاً، من أجل “تخفيف الازدحام داخل المعتقلات، ولأسباب إنسانية كذلك”.

ودعا الرئيس النيجري حكومته، إلى الإسراع في تنفيذ الإجراءات الحالية، وتلك التي أعلن عنها يومي 13 و17 مارس الجاري.

وقد سجلت في النيجر أول حالة إصابة بفيروس كورونا يوم الخميس 19 مارس 2020، وظهرت فيها حالات إصابة بعد ذلك.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
05:07 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
04:55 PM

رئيس النيجر يعلن عزلاً صحيًا للعاصمة ويطلق سراح 1540 معتقلًا لمواجهة كورونا

عقب تسجيل إصابة واحدة الأسبوع الماضي

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
702

أعلن الرئيس النيجري محمدو إسوفو عن جملة من الإجراءات الجديدة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي سجلت منه حالات إصابة في البلاد، قبل أيام.

وتضمنت الإجراءات التي أعلن عنها إسوفو مساء الجمعة فرض العزل الصحي على العاصمة نيامي لمدة أسبوعين، بدءًا من منتصف ليل الأحد، واكتتاب 1500 وكيل صحي.

كما أعلن رئيس النيجر، تحمل الدولة رسوم الكهرباء والماء لشهري أبريل ومايو، عن الطبقات الهشة. وأعلن محمدو إسوفو كذلك عن إطلاق سراح 1540 معتقلاً، من أجل “تخفيف الازدحام داخل المعتقلات، ولأسباب إنسانية كذلك”.

ودعا الرئيس النيجري حكومته، إلى الإسراع في تنفيذ الإجراءات الحالية، وتلك التي أعلن عنها يومي 13 و17 مارس الجاري.

وقد سجلت في النيجر أول حالة إصابة بفيروس كورونا يوم الخميس 19 مارس 2020، وظهرت فيها حالات إصابة بعد ذلك.

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