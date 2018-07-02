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تركي بن طلال: الجهات الحكومية في عسير مهيأة بكامل طاقاتها لخدمة الزوار والمصطافين

خلال لقائه أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحفر الباطن

استقبل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير بالمجلس العام بالإمارة اليوم منسوبي مركز رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن، والذين قدموا للسلام عليه خلال تواجدهم بالمنطقة.

وفي بداية الاستقبال رحب الأمير تركي بن طلال بالجميع، متمنياً لهم طيب الإقامة في منطقة عسير، مؤكداً أن جميع الجهات الحكومية في المنطقة مهيأة بكامل طاقاتها لخدمة الزوار والمصطافين.

من جانبهم، قدم منسوبو الجمعية شكرهم وتقديرهم لنائب أمير منطقة عسير، نظير الخدمات والتسهيلات المقدمة لكافة الزوار والمصطافين، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية الدور الهام والمتابعة المستمرة من لدن سموه الكريم.

وفي نهاية اللقاء تشرّف أبناء ومنسوبو الجمعية بالتقاط الصور التذكارية معه.

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تركي بن طلال: الجهات الحكومية في عسير مهيأة بكامل طاقاتها لخدمة الزوار والمصطافين
سبق

استقبل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير بالمجلس العام بالإمارة اليوم منسوبي مركز رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن، والذين قدموا للسلام عليه خلال تواجدهم بالمنطقة.

وفي بداية الاستقبال رحب الأمير تركي بن طلال بالجميع، متمنياً لهم طيب الإقامة في منطقة عسير، مؤكداً أن جميع الجهات الحكومية في المنطقة مهيأة بكامل طاقاتها لخدمة الزوار والمصطافين.

من جانبهم، قدم منسوبو الجمعية شكرهم وتقديرهم لنائب أمير منطقة عسير، نظير الخدمات والتسهيلات المقدمة لكافة الزوار والمصطافين، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية الدور الهام والمتابعة المستمرة من لدن سموه الكريم.

وفي نهاية اللقاء تشرّف أبناء ومنسوبو الجمعية بالتقاط الصور التذكارية معه.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
09:11 PM

تركي بن طلال: الجهات الحكومية في عسير مهيأة بكامل طاقاتها لخدمة الزوار والمصطافين

خلال لقائه أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحفر الباطن

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ظافر الشهري - عسير
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7,576

استقبل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير بالمجلس العام بالإمارة اليوم منسوبي مركز رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن، والذين قدموا للسلام عليه خلال تواجدهم بالمنطقة.

وفي بداية الاستقبال رحب الأمير تركي بن طلال بالجميع، متمنياً لهم طيب الإقامة في منطقة عسير، مؤكداً أن جميع الجهات الحكومية في المنطقة مهيأة بكامل طاقاتها لخدمة الزوار والمصطافين.

من جانبهم، قدم منسوبو الجمعية شكرهم وتقديرهم لنائب أمير منطقة عسير، نظير الخدمات والتسهيلات المقدمة لكافة الزوار والمصطافين، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية الدور الهام والمتابعة المستمرة من لدن سموه الكريم.

وفي نهاية اللقاء تشرّف أبناء ومنسوبو الجمعية بالتقاط الصور التذكارية معه.

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