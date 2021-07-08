"بلدي جدة" ينفذ جولتين على حيّي السليمانية والرحمانية ويلتقي بسكانهما

يعانون من القوارض وعدم وجود شبكات تصريف وكثرة الدمارات والنفايات

نفّذت لجنة صوت المواطن بالمجلس البلدي بجدة جولتين مجدولتين لحي السليمانية وحي الرحمانية، بحضور نائب رئيس المجلس عائض بن درهم ورئيسة اللجنة رشا حفظي وعضوي المجلس صالح العمري وحسن بصفر، حيث التقوا في بداية الجولة بأهالي حي السليمانية استمعوا من خلالها لمطالبهم والمتمثلة في تطوير الحدائق وتنفيذ الخطة التطويرية للملاعب والمماشي، وكذلك تحديد مواقع الصيانة على الخريطة، وأيضاً معاناة السكان من القوارض والتي تشكل خطراً على الصحة العامة.

وتمثلت مطالب أهالي حي الرحمانية في معاناتهم من مداخل ومخارج الحي، وعدم وجود إشارات مرورية، وكذلك عدم وجود شبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات للصرف الصحي وانتشار الدمارات والنفايات، مما تسبب في تكاثر القوارض والحشرات.

من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس عائض بن درهم أن اللجنة اطلعت على شكاوى المواطنين في حيي السلمانية والرحمانية، ووعدت باستعراضها في الجلسة القادمة للمجلس لاتخاذ القرارات المناسبة.

وبيّن "ابن درهم" أن أحياء جدة قاطبة محل اهتمام المجلس وأن تشكيل لجنة لزيارتها تباعا هو من صميم أعمال المجلس، مؤكداً أن المجلس يعمل على حل مشكلات الأهالي ورفعها إلى الجهات المختصة.

وقال: إن المجلس وقف في فترة سابقة على عدد من الأحياء واستمع إلى شكاوى ومطالب الأهالي، ونعمل لإيصال صوت المواطن للجهات المختصة مؤكدا أن تلك الجولات التي يقوم بها المجلس تهدف إلى التعرف على احتياجات المواطنين للخدمات البلدية والالتقاء بهم والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم وتفعيل اقتراحاتهم.

وأكد سعي الجميع إلى بحث المطالب الأساسية وحلها مع الجهات المعنية والتي تتمثل في السلفتة والإنارة وتحسين المداخل للأحياء، مشيراً إلى أن من صميم أعمال المجلس البلدي التفاعل مع مطالب المواطنين والوصول إلى مواقعهم وبحث احتياجاتهم من الخدمات البلدية والعمل على تحقيقها.