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تعليق العمل في متحف بيت جدة وأيامنا الحلوة حتى إشعار آخر

كإجراء احترازي من قِبل الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا

أعلن منصور صالح الزامل، رئيس منظومة جدة وأيامنا الحلوة بالمنطقة التاريخية، تعليق العمل في متحفَي بيت جدة وأيامنا الحلوة ومقعد جدة وأيامنا الحلوة حتى إشعار آخر؛ وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لمواجهة فيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره، وخصوصًا في الأماكن المزدحمة بالسكان، وكذلك تماشيًا مع الترتيبات الدولية، وإجراءات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف بأنه بدأ التعليق رسميًّا اليوم حتى إشعار آخر لمنع انتشار فيروس كورونا. مشيرًا إلى أنه سيتم تعقيم ورش المتحفَيْن، وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية التي تطلبها وزارة الصحة، وعودة فتحهما عندما تعلن الجهات المختصة بالدولة رسميًّا انتفاء الأسباب التي دعت لغلقه.

وتُعتبر مشاريع منظومة جدة وأيامنا الحلوة، التي تشمل أيضًا جدرانية جدة وأيامنا الحلوة ومكتبة جدة وأيامنا الحلوة، نقاط ارتكاز مهمة في تنمية المنطقة التاريخية وسط جدة؛ إذ تضم مجموعة من المستندات والخرائط والمقتنيات والكتب والصور واللوحات النادرة التي تمثل تاريخ عروس البحر الأحمر، وامتدادها التاريخي.

وقد استقبلت مشاريع منظومة جدة وأيامنا الحلوة عددًا من الشخصيات البارزة من داخل المملكة وخارجها، وضمت قاعاتها عددًا كبيرًا من جلسات المثقفين الذين يدركون قيمة التاريخ والتراث، وباتت ملتقى لجدة التاريخية من إعلاميين وأدباء وشعراء ومفكرين؛ إذ تعتبر من باكورة مشاريع المدينة التاريخية التي تهدف إلى إعادة الحركة لأزقتها و"برحاتها"، والحفاظ على إرثها التراثي الكبير.

جدة متحف بيت جدة متحف أيامنا الحلوة تعليق العمل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعليق العمل في متحف بيت جدة وأيامنا الحلوة حتى إشعار آخر
سبق

أعلن منصور صالح الزامل، رئيس منظومة جدة وأيامنا الحلوة بالمنطقة التاريخية، تعليق العمل في متحفَي بيت جدة وأيامنا الحلوة ومقعد جدة وأيامنا الحلوة حتى إشعار آخر؛ وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لمواجهة فيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره، وخصوصًا في الأماكن المزدحمة بالسكان، وكذلك تماشيًا مع الترتيبات الدولية، وإجراءات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف بأنه بدأ التعليق رسميًّا اليوم حتى إشعار آخر لمنع انتشار فيروس كورونا. مشيرًا إلى أنه سيتم تعقيم ورش المتحفَيْن، وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية التي تطلبها وزارة الصحة، وعودة فتحهما عندما تعلن الجهات المختصة بالدولة رسميًّا انتفاء الأسباب التي دعت لغلقه.

وتُعتبر مشاريع منظومة جدة وأيامنا الحلوة، التي تشمل أيضًا جدرانية جدة وأيامنا الحلوة ومكتبة جدة وأيامنا الحلوة، نقاط ارتكاز مهمة في تنمية المنطقة التاريخية وسط جدة؛ إذ تضم مجموعة من المستندات والخرائط والمقتنيات والكتب والصور واللوحات النادرة التي تمثل تاريخ عروس البحر الأحمر، وامتدادها التاريخي.

وقد استقبلت مشاريع منظومة جدة وأيامنا الحلوة عددًا من الشخصيات البارزة من داخل المملكة وخارجها، وضمت قاعاتها عددًا كبيرًا من جلسات المثقفين الذين يدركون قيمة التاريخ والتراث، وباتت ملتقى لجدة التاريخية من إعلاميين وأدباء وشعراء ومفكرين؛ إذ تعتبر من باكورة مشاريع المدينة التاريخية التي تهدف إلى إعادة الحركة لأزقتها و"برحاتها"، والحفاظ على إرثها التراثي الكبير.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
12:08 AM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:29 AM

تعليق العمل في متحف بيت جدة وأيامنا الحلوة حتى إشعار آخر

كإجراء احترازي من قِبل الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,543

أعلن منصور صالح الزامل، رئيس منظومة جدة وأيامنا الحلوة بالمنطقة التاريخية، تعليق العمل في متحفَي بيت جدة وأيامنا الحلوة ومقعد جدة وأيامنا الحلوة حتى إشعار آخر؛ وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لمواجهة فيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره، وخصوصًا في الأماكن المزدحمة بالسكان، وكذلك تماشيًا مع الترتيبات الدولية، وإجراءات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف بأنه بدأ التعليق رسميًّا اليوم حتى إشعار آخر لمنع انتشار فيروس كورونا. مشيرًا إلى أنه سيتم تعقيم ورش المتحفَيْن، وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية التي تطلبها وزارة الصحة، وعودة فتحهما عندما تعلن الجهات المختصة بالدولة رسميًّا انتفاء الأسباب التي دعت لغلقه.

وتُعتبر مشاريع منظومة جدة وأيامنا الحلوة، التي تشمل أيضًا جدرانية جدة وأيامنا الحلوة ومكتبة جدة وأيامنا الحلوة، نقاط ارتكاز مهمة في تنمية المنطقة التاريخية وسط جدة؛ إذ تضم مجموعة من المستندات والخرائط والمقتنيات والكتب والصور واللوحات النادرة التي تمثل تاريخ عروس البحر الأحمر، وامتدادها التاريخي.

وقد استقبلت مشاريع منظومة جدة وأيامنا الحلوة عددًا من الشخصيات البارزة من داخل المملكة وخارجها، وضمت قاعاتها عددًا كبيرًا من جلسات المثقفين الذين يدركون قيمة التاريخ والتراث، وباتت ملتقى لجدة التاريخية من إعلاميين وأدباء وشعراء ومفكرين؛ إذ تعتبر من باكورة مشاريع المدينة التاريخية التي تهدف إلى إعادة الحركة لأزقتها و"برحاتها"، والحفاظ على إرثها التراثي الكبير.

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