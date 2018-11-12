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حرائق كاليفورنيا تستعر .. 29 قتيلاً و228 شخصاً في عِداد المفقودين

أتت على أكثر من 6700 مبنى في مدينة باراديس بينها مستشفى ومطاعم

ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات الهائلة في كاليفورنيا، إلى 29 شخصاً بينما أكّد شريف شمال كاليفورنيا أن 228 شخصاً لا يزالون في عِداد المفقودين، كما أسفرت عن تدمير 7 آلاف منزل.

وفيما أتى الحريق على أكثر من 6700 مبنى في مدينة باراديس، بينها مستشفى ومحطة بنزين ومطاعم عدة، صدرت أوامر بإخلاء المناطق المهددة لأكثر من 52 ألف شخص.

حتى الآن، احترق 40 ألفاً و500 هكتار من الأراضي وتمّت السيطرة على20 في المئة من الحرائق، بحسبما أفادت دائرة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.. وأصيب ثلاثة من أكثر من 3200 عنصر إطفاء يشاركون في جهود مكافحة الحريق.

ويحاول عناصر الإطفاء إخماد الحرائق التي اندلعت في الولاية من مقاطعة بيوت؛ الواقعة عند سفوح جبال سييرا نيفادا، وفي منطقة لوس أنجليس وفق "سكاي نيوز".

ورغم أن حرائق الغابات أصبحت من الأمور المعتادة في كاليفورنيا، إلا أن الولاية الأكبر في الولايات المتحدة تعاني الآن واحدة من أسوأ موجة حرائق في تاريخها الحديث تسبّبت في نزوح مئات السكان من منازلهم.

وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ قوات الإطفاء بسحب مخصصاتهم المالية متهماً إياها بالتقاعس، ولا يزال جحيم كاليفورنيا يتوالى.

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حرائق كاليفورنيا تستعر .. 29 قتيلاً و228 شخصاً في عِداد المفقودين
سبق

ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات الهائلة في كاليفورنيا، إلى 29 شخصاً بينما أكّد شريف شمال كاليفورنيا أن 228 شخصاً لا يزالون في عِداد المفقودين، كما أسفرت عن تدمير 7 آلاف منزل.

وفيما أتى الحريق على أكثر من 6700 مبنى في مدينة باراديس، بينها مستشفى ومحطة بنزين ومطاعم عدة، صدرت أوامر بإخلاء المناطق المهددة لأكثر من 52 ألف شخص.

حتى الآن، احترق 40 ألفاً و500 هكتار من الأراضي وتمّت السيطرة على20 في المئة من الحرائق، بحسبما أفادت دائرة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.. وأصيب ثلاثة من أكثر من 3200 عنصر إطفاء يشاركون في جهود مكافحة الحريق.

ويحاول عناصر الإطفاء إخماد الحرائق التي اندلعت في الولاية من مقاطعة بيوت؛ الواقعة عند سفوح جبال سييرا نيفادا، وفي منطقة لوس أنجليس وفق "سكاي نيوز".

ورغم أن حرائق الغابات أصبحت من الأمور المعتادة في كاليفورنيا، إلا أن الولاية الأكبر في الولايات المتحدة تعاني الآن واحدة من أسوأ موجة حرائق في تاريخها الحديث تسبّبت في نزوح مئات السكان من منازلهم.

وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ قوات الإطفاء بسحب مخصصاتهم المالية متهماً إياها بالتقاعس، ولا يزال جحيم كاليفورنيا يتوالى.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
08:35 AM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
11:28 AM

حرائق كاليفورنيا تستعر .. 29 قتيلاً و228 شخصاً في عِداد المفقودين

أتت على أكثر من 6700 مبنى في مدينة باراديس بينها مستشفى ومطاعم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات الهائلة في كاليفورنيا، إلى 29 شخصاً بينما أكّد شريف شمال كاليفورنيا أن 228 شخصاً لا يزالون في عِداد المفقودين، كما أسفرت عن تدمير 7 آلاف منزل.

وفيما أتى الحريق على أكثر من 6700 مبنى في مدينة باراديس، بينها مستشفى ومحطة بنزين ومطاعم عدة، صدرت أوامر بإخلاء المناطق المهددة لأكثر من 52 ألف شخص.

حتى الآن، احترق 40 ألفاً و500 هكتار من الأراضي وتمّت السيطرة على20 في المئة من الحرائق، بحسبما أفادت دائرة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.. وأصيب ثلاثة من أكثر من 3200 عنصر إطفاء يشاركون في جهود مكافحة الحريق.

ويحاول عناصر الإطفاء إخماد الحرائق التي اندلعت في الولاية من مقاطعة بيوت؛ الواقعة عند سفوح جبال سييرا نيفادا، وفي منطقة لوس أنجليس وفق "سكاي نيوز".

ورغم أن حرائق الغابات أصبحت من الأمور المعتادة في كاليفورنيا، إلا أن الولاية الأكبر في الولايات المتحدة تعاني الآن واحدة من أسوأ موجة حرائق في تاريخها الحديث تسبّبت في نزوح مئات السكان من منازلهم.

وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ قوات الإطفاء بسحب مخصصاتهم المالية متهماً إياها بالتقاعس، ولا يزال جحيم كاليفورنيا يتوالى.

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