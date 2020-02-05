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"سكني" يقدّم خدماته لمنسوبي "مدينة سلطان للخدمات الإنسانية"

في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان

وقّع نائب الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية عبدالله بن حمد بن زرعة، والمشرف على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد اتفاقية تعاون بين برنامج "سكني" ومدينة سلطان بن عبدالعزيز، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات سكنية لمستحقي الدعم السكني من منسوبي مدينة سلطان بن عبدالعزيز.

وتأتي هذه الاتفاقية التي وُقّعت في مقر مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية بالرياض، في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات الخاصة الكبرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول.

وأكد المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، أن الوزارة تسعى من خلال مثل هذه الاتفاقيات للوصول لجميع المواطنين وتسهيل الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت من خلال إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات لتوفير جميع الخدمات الإجرائية لمنسوبي تلك الجهات لتملك المسكن الأول.

وتتضمّن الاتفاقية التنسيق بين "سكني" و"مدينة سلطان بن عبدالعزيز" لتقديم عروض خاصة لمنسوبي المدينة تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال والإعفاء أو التخفيض للرسوم الإدارية عبر عدد من الجهات التمويلية التي ستوجد في معرض سكني الذي سيقام داخل مقر مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج "سكني".

وسيتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم السكنية على منسوبي "مدينة سلطان بن عبدالعزيز" بعروض حصرية خلال فترة إقامة المعرض، وسيتضمن تقديم برنامج "سكني" خدمة المستشار العقاري في مقر "مدينة سلطان بن عبدالعزيز"؛ لعرض أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى، كما تستهدف الاتفاقية التعاون المشترك في مجال الادخار بين "مدينة سلطان بن عبدالعزيز" ووزارة الإسكان.

ويأتي انضمام مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية استكمالاً لاتفاقيات سابقة مع المؤسسة العامة للتقاعد، ووزارة الحرس الوطني ووزارة التعليم ووزارة المالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل ومنظومة وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الملك خالد للعيون والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وغيرها من الجهات الحكومية والعسكرية بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص الكبرى مثل سابك.

برنامج سكني مدينة سلطان للخدمات الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يقدّم خدماته لمنسوبي "مدينة سلطان للخدمات الإنسانية"
سبق

وقّع نائب الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية عبدالله بن حمد بن زرعة، والمشرف على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد اتفاقية تعاون بين برنامج "سكني" ومدينة سلطان بن عبدالعزيز، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات سكنية لمستحقي الدعم السكني من منسوبي مدينة سلطان بن عبدالعزيز.

وتأتي هذه الاتفاقية التي وُقّعت في مقر مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية بالرياض، في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات الخاصة الكبرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول.

وأكد المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، أن الوزارة تسعى من خلال مثل هذه الاتفاقيات للوصول لجميع المواطنين وتسهيل الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت من خلال إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات لتوفير جميع الخدمات الإجرائية لمنسوبي تلك الجهات لتملك المسكن الأول.

وتتضمّن الاتفاقية التنسيق بين "سكني" و"مدينة سلطان بن عبدالعزيز" لتقديم عروض خاصة لمنسوبي المدينة تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال والإعفاء أو التخفيض للرسوم الإدارية عبر عدد من الجهات التمويلية التي ستوجد في معرض سكني الذي سيقام داخل مقر مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج "سكني".

وسيتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم السكنية على منسوبي "مدينة سلطان بن عبدالعزيز" بعروض حصرية خلال فترة إقامة المعرض، وسيتضمن تقديم برنامج "سكني" خدمة المستشار العقاري في مقر "مدينة سلطان بن عبدالعزيز"؛ لعرض أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى، كما تستهدف الاتفاقية التعاون المشترك في مجال الادخار بين "مدينة سلطان بن عبدالعزيز" ووزارة الإسكان.

ويأتي انضمام مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية استكمالاً لاتفاقيات سابقة مع المؤسسة العامة للتقاعد، ووزارة الحرس الوطني ووزارة التعليم ووزارة المالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل ومنظومة وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الملك خالد للعيون والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وغيرها من الجهات الحكومية والعسكرية بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص الكبرى مثل سابك.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
04:18 PM

"سكني" يقدّم خدماته لمنسوبي "مدينة سلطان للخدمات الإنسانية"

في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع نائب الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية عبدالله بن حمد بن زرعة، والمشرف على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد اتفاقية تعاون بين برنامج "سكني" ومدينة سلطان بن عبدالعزيز، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات سكنية لمستحقي الدعم السكني من منسوبي مدينة سلطان بن عبدالعزيز.

وتأتي هذه الاتفاقية التي وُقّعت في مقر مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية بالرياض، في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات الخاصة الكبرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول.

وأكد المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، أن الوزارة تسعى من خلال مثل هذه الاتفاقيات للوصول لجميع المواطنين وتسهيل الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت من خلال إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات لتوفير جميع الخدمات الإجرائية لمنسوبي تلك الجهات لتملك المسكن الأول.

وتتضمّن الاتفاقية التنسيق بين "سكني" و"مدينة سلطان بن عبدالعزيز" لتقديم عروض خاصة لمنسوبي المدينة تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال والإعفاء أو التخفيض للرسوم الإدارية عبر عدد من الجهات التمويلية التي ستوجد في معرض سكني الذي سيقام داخل مقر مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج "سكني".

وسيتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم السكنية على منسوبي "مدينة سلطان بن عبدالعزيز" بعروض حصرية خلال فترة إقامة المعرض، وسيتضمن تقديم برنامج "سكني" خدمة المستشار العقاري في مقر "مدينة سلطان بن عبدالعزيز"؛ لعرض أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى، كما تستهدف الاتفاقية التعاون المشترك في مجال الادخار بين "مدينة سلطان بن عبدالعزيز" ووزارة الإسكان.

ويأتي انضمام مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية استكمالاً لاتفاقيات سابقة مع المؤسسة العامة للتقاعد، ووزارة الحرس الوطني ووزارة التعليم ووزارة المالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل ومنظومة وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الملك خالد للعيون والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وغيرها من الجهات الحكومية والعسكرية بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص الكبرى مثل سابك.

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