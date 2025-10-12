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روسيا تسجل 13592 إصابة جديدة بكورونا و125 وفاة

إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى مليون و300 ألف

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 13592 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و125 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.312.310 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 22.722 حالة وفاة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تسجل 13592 إصابة جديدة بكورونا و125 وفاة
سبق

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 13592 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و125 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.312.310 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 22.722 حالة وفاة.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
11:26 AM

روسيا تسجل 13592 إصابة جديدة بكورونا و125 وفاة

إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى مليون و300 ألف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - موسكو
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سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 13592 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و125 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.312.310 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 22.722 حالة وفاة.

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