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أمين الرياض يوجه بتشجير مواقف المركبات التابعة للمجمعات والمولات التجارية

وجه صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض بإلزام المجمعات والمولات التجارية بتشجير مواقف السيارات التابعة لها، بهدف زيادة المساحات الخضراء في المدينة، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبرامج التحول الوطني.


وأشارت أمانة الرياض إلى أن التنظيم الجديد لتشجير مواقف المركبات سيصدر في غضون أسبوعين، مبينة أنه سيتضمن التأكيد على استخدام أشجار ذات ظل واسع، مع مراعاة تقليل استهلاكها للمياه، ومناسبتها للظروف المناخية في العاصمة.

وأكدت الأمانة أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في تنفيذ المبادرات النوعية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.

أمين الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين الرياض يوجه بتشجير مواقف المركبات التابعة للمجمعات والمولات التجارية
سبق

وجه صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض بإلزام المجمعات والمولات التجارية بتشجير مواقف السيارات التابعة لها، بهدف زيادة المساحات الخضراء في المدينة، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبرامج التحول الوطني.


وأشارت أمانة الرياض إلى أن التنظيم الجديد لتشجير مواقف المركبات سيصدر في غضون أسبوعين، مبينة أنه سيتضمن التأكيد على استخدام أشجار ذات ظل واسع، مع مراعاة تقليل استهلاكها للمياه، ومناسبتها للظروف المناخية في العاصمة.

وأكدت الأمانة أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في تنفيذ المبادرات النوعية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
10:46 PM
اخر تعديل
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
12:11 AM

أمين الرياض يوجه بتشجير مواقف المركبات التابعة للمجمعات والمولات التجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,941

وجه صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض بإلزام المجمعات والمولات التجارية بتشجير مواقف السيارات التابعة لها، بهدف زيادة المساحات الخضراء في المدينة، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبرامج التحول الوطني.


وأشارت أمانة الرياض إلى أن التنظيم الجديد لتشجير مواقف المركبات سيصدر في غضون أسبوعين، مبينة أنه سيتضمن التأكيد على استخدام أشجار ذات ظل واسع، مع مراعاة تقليل استهلاكها للمياه، ومناسبتها للظروف المناخية في العاصمة.

وأكدت الأمانة أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في تنفيذ المبادرات النوعية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.

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