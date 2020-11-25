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أمانة جدة تهيئ الشواطئ والمرافق استعدادًا لإجازة منتصف العام

بهدف استمتاع الزائرين في أوقاتهم.. وشملت الحدائق والأماكن العامة

رفعت أمانة محافظة جدة، استعداداتها لاستقبال إجازة منتصف العام الدراسي، بتهيئة المرافق السياحية في المدينة كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي لاستقبال السكان والزائرين.

وأوضحت الأمانة أن الإدارات المعنية، كثّفت من جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالًا من السكان وزائري المحافظة؛ للاستمتاع بأوقاتهم كالحدائق والأماكن العامة، وعلى امتداد كورنيش جدة، ويشمل ذلك الواجهة البحرية على الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف على الكورنيش الجنوبي، بجانب مواقع مسارات رياضة المشي الموزعة في أنحاء المدينة والتي باتت متنفسًا تستقطب جميع فئات المجتمع.

وأشارت أمانة جدة إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها؛ فضلًا عن أعمال التطهير والتعقيم، نظرًا لكثافة المتنزهين والسائحين خلال هذه الإجازة.

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أمانة جدة تهيئ الشواطئ والمرافق استعدادًا لإجازة منتصف العام
سبق

رفعت أمانة محافظة جدة، استعداداتها لاستقبال إجازة منتصف العام الدراسي، بتهيئة المرافق السياحية في المدينة كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي لاستقبال السكان والزائرين.

وأوضحت الأمانة أن الإدارات المعنية، كثّفت من جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالًا من السكان وزائري المحافظة؛ للاستمتاع بأوقاتهم كالحدائق والأماكن العامة، وعلى امتداد كورنيش جدة، ويشمل ذلك الواجهة البحرية على الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف على الكورنيش الجنوبي، بجانب مواقع مسارات رياضة المشي الموزعة في أنحاء المدينة والتي باتت متنفسًا تستقطب جميع فئات المجتمع.

وأشارت أمانة جدة إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها؛ فضلًا عن أعمال التطهير والتعقيم، نظرًا لكثافة المتنزهين والسائحين خلال هذه الإجازة.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
12:43 PM
اخر تعديل
25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
02:44 PM

أمانة جدة تهيئ الشواطئ والمرافق استعدادًا لإجازة منتصف العام

بهدف استمتاع الزائرين في أوقاتهم.. وشملت الحدائق والأماكن العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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رفعت أمانة محافظة جدة، استعداداتها لاستقبال إجازة منتصف العام الدراسي، بتهيئة المرافق السياحية في المدينة كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي لاستقبال السكان والزائرين.

وأوضحت الأمانة أن الإدارات المعنية، كثّفت من جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالًا من السكان وزائري المحافظة؛ للاستمتاع بأوقاتهم كالحدائق والأماكن العامة، وعلى امتداد كورنيش جدة، ويشمل ذلك الواجهة البحرية على الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف على الكورنيش الجنوبي، بجانب مواقع مسارات رياضة المشي الموزعة في أنحاء المدينة والتي باتت متنفسًا تستقطب جميع فئات المجتمع.

وأشارت أمانة جدة إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها؛ فضلًا عن أعمال التطهير والتعقيم، نظرًا لكثافة المتنزهين والسائحين خلال هذه الإجازة.

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