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أخفوه قرب سوق تجاري.. تدمير مخزن أسلحة للحوثيين في صعدة

الجيش اليمني أجرى عملية استطلاع قبل استهدافه

دمرت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، مخزن أسلحة وذخائر تابعًا لميليشيا الحوثي الانقلابية بالقرب من سوق آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة.

وأفاد الرائد لواء الرفاعي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الاستهداف جاء بعد عملية استطلاع ومراقبة متواصلة لتحركات ميليشيا الحوثي في سوق آل ثابت.

وأضاف أن عملية مراقبة أثبتت أن الميليشيا تستغل المحلات التجارية لتخزين الذخائر المختلفة.

صعدة الجيش اليمني ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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أخفوه قرب سوق تجاري.. تدمير مخزن أسلحة للحوثيين في صعدة
سبق

دمرت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، مخزن أسلحة وذخائر تابعًا لميليشيا الحوثي الانقلابية بالقرب من سوق آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة.

وأفاد الرائد لواء الرفاعي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الاستهداف جاء بعد عملية استطلاع ومراقبة متواصلة لتحركات ميليشيا الحوثي في سوق آل ثابت.

وأضاف أن عملية مراقبة أثبتت أن الميليشيا تستغل المحلات التجارية لتخزين الذخائر المختلفة.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
05:22 PM

أخفوه قرب سوق تجاري.. تدمير مخزن أسلحة للحوثيين في صعدة

الجيش اليمني أجرى عملية استطلاع قبل استهدافه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دمرت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، مخزن أسلحة وذخائر تابعًا لميليشيا الحوثي الانقلابية بالقرب من سوق آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة.

وأفاد الرائد لواء الرفاعي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الاستهداف جاء بعد عملية استطلاع ومراقبة متواصلة لتحركات ميليشيا الحوثي في سوق آل ثابت.

وأضاف أن عملية مراقبة أثبتت أن الميليشيا تستغل المحلات التجارية لتخزين الذخائر المختلفة.

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