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من الصين والأرجنتين إلى اليابان.. شاهد ولي العهد رئيسًا لوفد السعودية في G20

حضور مؤثر نجح من خلاله في تحقيق كثير من التقدم الاقتصادي عبر خطط إصلاحية

حضر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عددًا من القمم الاقتصادية كرئيس لوفد السعودية، وكان له حضور فاعل ومؤثر؛ حيث نجح سموه خلال هذه القمم في تحقيق الكثير من التقدم للاقتصاد السعودي عبر الخطط الإصلاحية؛ ولا سيما مشاركة سموه في قمة العشرين التي تمثل أكبر عشرين اقتصادًا على مستوى العالم؛ حيث كان حضوره فارقًا في قمتين سابقتين وحاليًا في الثالثة.

كان سمو ولي العهد قد حضر في أول قمة له كرئيس للوفد السعودي في قمة "هانجتش" إحدى مدن مقاطعة جيجيانغ الصينية؛ حيث كان سموه (ولي ولي العهد آنذاك)، واستعرضت المملكة حينها رؤية 2030 إلى قمة العشرين.

والقمة الثانية ترأس وفد السعودية فيها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين التي استضافتها العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.
وكان رئيس الوزراء الياباني قد استقبل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله مقر انعقاد قمة الـG20 في أوساكا اليابانية ليرأس وفد السعودية للمرة الثالثة.

يشار إلى أنه سيتم بحث 8 مواضيع خلال انعقادها، ويأتي في المقدمة الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من الصين والأرجنتين إلى اليابان.. شاهد ولي العهد رئيسًا لوفد السعودية في G20
سبق

حضر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عددًا من القمم الاقتصادية كرئيس لوفد السعودية، وكان له حضور فاعل ومؤثر؛ حيث نجح سموه خلال هذه القمم في تحقيق الكثير من التقدم للاقتصاد السعودي عبر الخطط الإصلاحية؛ ولا سيما مشاركة سموه في قمة العشرين التي تمثل أكبر عشرين اقتصادًا على مستوى العالم؛ حيث كان حضوره فارقًا في قمتين سابقتين وحاليًا في الثالثة.

كان سمو ولي العهد قد حضر في أول قمة له كرئيس للوفد السعودي في قمة "هانجتش" إحدى مدن مقاطعة جيجيانغ الصينية؛ حيث كان سموه (ولي ولي العهد آنذاك)، واستعرضت المملكة حينها رؤية 2030 إلى قمة العشرين.

والقمة الثانية ترأس وفد السعودية فيها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين التي استضافتها العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.
وكان رئيس الوزراء الياباني قد استقبل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله مقر انعقاد قمة الـG20 في أوساكا اليابانية ليرأس وفد السعودية للمرة الثالثة.

يشار إلى أنه سيتم بحث 8 مواضيع خلال انعقادها، ويأتي في المقدمة الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
03:25 PM

من الصين والأرجنتين إلى اليابان.. شاهد ولي العهد رئيسًا لوفد السعودية في G20

حضور مؤثر نجح من خلاله في تحقيق كثير من التقدم الاقتصادي عبر خطط إصلاحية

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
2,112

حضر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عددًا من القمم الاقتصادية كرئيس لوفد السعودية، وكان له حضور فاعل ومؤثر؛ حيث نجح سموه خلال هذه القمم في تحقيق الكثير من التقدم للاقتصاد السعودي عبر الخطط الإصلاحية؛ ولا سيما مشاركة سموه في قمة العشرين التي تمثل أكبر عشرين اقتصادًا على مستوى العالم؛ حيث كان حضوره فارقًا في قمتين سابقتين وحاليًا في الثالثة.

كان سمو ولي العهد قد حضر في أول قمة له كرئيس للوفد السعودي في قمة "هانجتش" إحدى مدن مقاطعة جيجيانغ الصينية؛ حيث كان سموه (ولي ولي العهد آنذاك)، واستعرضت المملكة حينها رؤية 2030 إلى قمة العشرين.

والقمة الثانية ترأس وفد السعودية فيها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين التي استضافتها العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.
وكان رئيس الوزراء الياباني قد استقبل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله مقر انعقاد قمة الـG20 في أوساكا اليابانية ليرأس وفد السعودية للمرة الثالثة.

يشار إلى أنه سيتم بحث 8 مواضيع خلال انعقادها، ويأتي في المقدمة الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.

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