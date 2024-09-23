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"ماجد" تعايش فرحة الوطن بالاحتفال بـ20 عامًا من العمل التنموي

الجمعية تؤكد استمرار جهودها في العطاء الاجتماعي بمفهوم تنموي

تحتفل جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية، بالتزامن مع اليوم الوطني الـ89، بمرور 20 عاماً من العمل التنموي في ظل ترسيخ استدامة عملها بإطلاقها صندوقًا وقفيًّا في الربع الأخير من هذا العام تعود أرباحه لجمعية ماجد بالشراكة مع شركة الخبير المالية، واستمراراً في العطاء الاجتماعي بمفهوم تنموي منذ تأسيس الأمير ماجد بن عبدالعزيز لهذه الجمعية.

وقال مدير عام جمعية ماجد همام بن خالد زارع: الجمعية ككيان أخذ على عاتقه الرقي بالعمل الاجتماعي وتنميته، تشارك الشعب السعودي فرحته في هذا اليوم، الذي يكون معه التاريخ حاضراً بمجده الذي سطر خلاله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن صفحات الوفاء في توحيد الوطن على راية الإسلام، وحقق بتوفيق الله أمنه واستقراره، حتى شهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين؛ التطور والتنمية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة التعليمية والثقافية والاقتصادية.

وأضاف: المرحلة المقبلة تعزّز فيها جمعية ماجد مبدأ الشراكات التنموية بتنفيذ مبادرات نوعية تحقق أهداف ٢٠٣٠، بعد أن رسمت مع تحقيقها 20 عاماً من العطاء الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة أهدافها الاستراتيجية، وتحقيق الإنجازات النوعية والتنموية، وفق رؤيتها المتمثلة في المساهمة في تنمية مجتمع يحظى فيه الفرد بفرصة الحصول على حياة كريمة، ورسالتها النابعة من تصميم وتقديم برامج تنموية تكاملية لتهيئة الفرد في الحصول على حياة أفضل تتوافق وقدراته الشخصية والعلمية والاجتماعية، بالتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويحرص أعضاء مجلس إدارة جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية، برئاسة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة؛ على تحقيق رسالتها التي ترتكز على المساهمة في التنمية المجتمعية بتمكين الأفراد، من خلال تطوير واستحداث مبادرات تنموية متنوعة وشراكات فاعلة مع القطاعات الثلاثة تحقق أثراً اجتماعيّاً، باحترافية تعكس قيم الجمعية وتحقق أهدافها الاستراتيجية المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة الألفية للتنمية المستدامة وأهداف رؤية 2030.

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"ماجد" تعايش فرحة الوطن بالاحتفال بـ20 عامًا من العمل التنموي
سبق

تحتفل جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية، بالتزامن مع اليوم الوطني الـ89، بمرور 20 عاماً من العمل التنموي في ظل ترسيخ استدامة عملها بإطلاقها صندوقًا وقفيًّا في الربع الأخير من هذا العام تعود أرباحه لجمعية ماجد بالشراكة مع شركة الخبير المالية، واستمراراً في العطاء الاجتماعي بمفهوم تنموي منذ تأسيس الأمير ماجد بن عبدالعزيز لهذه الجمعية.

وقال مدير عام جمعية ماجد همام بن خالد زارع: الجمعية ككيان أخذ على عاتقه الرقي بالعمل الاجتماعي وتنميته، تشارك الشعب السعودي فرحته في هذا اليوم، الذي يكون معه التاريخ حاضراً بمجده الذي سطر خلاله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن صفحات الوفاء في توحيد الوطن على راية الإسلام، وحقق بتوفيق الله أمنه واستقراره، حتى شهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين؛ التطور والتنمية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة التعليمية والثقافية والاقتصادية.

وأضاف: المرحلة المقبلة تعزّز فيها جمعية ماجد مبدأ الشراكات التنموية بتنفيذ مبادرات نوعية تحقق أهداف ٢٠٣٠، بعد أن رسمت مع تحقيقها 20 عاماً من العطاء الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة أهدافها الاستراتيجية، وتحقيق الإنجازات النوعية والتنموية، وفق رؤيتها المتمثلة في المساهمة في تنمية مجتمع يحظى فيه الفرد بفرصة الحصول على حياة كريمة، ورسالتها النابعة من تصميم وتقديم برامج تنموية تكاملية لتهيئة الفرد في الحصول على حياة أفضل تتوافق وقدراته الشخصية والعلمية والاجتماعية، بالتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويحرص أعضاء مجلس إدارة جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية، برئاسة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة؛ على تحقيق رسالتها التي ترتكز على المساهمة في التنمية المجتمعية بتمكين الأفراد، من خلال تطوير واستحداث مبادرات تنموية متنوعة وشراكات فاعلة مع القطاعات الثلاثة تحقق أثراً اجتماعيّاً، باحترافية تعكس قيم الجمعية وتحقق أهدافها الاستراتيجية المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة الألفية للتنمية المستدامة وأهداف رؤية 2030.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
02:41 PM

"ماجد" تعايش فرحة الوطن بالاحتفال بـ20 عامًا من العمل التنموي

الجمعية تؤكد استمرار جهودها في العطاء الاجتماعي بمفهوم تنموي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تحتفل جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية، بالتزامن مع اليوم الوطني الـ89، بمرور 20 عاماً من العمل التنموي في ظل ترسيخ استدامة عملها بإطلاقها صندوقًا وقفيًّا في الربع الأخير من هذا العام تعود أرباحه لجمعية ماجد بالشراكة مع شركة الخبير المالية، واستمراراً في العطاء الاجتماعي بمفهوم تنموي منذ تأسيس الأمير ماجد بن عبدالعزيز لهذه الجمعية.

وقال مدير عام جمعية ماجد همام بن خالد زارع: الجمعية ككيان أخذ على عاتقه الرقي بالعمل الاجتماعي وتنميته، تشارك الشعب السعودي فرحته في هذا اليوم، الذي يكون معه التاريخ حاضراً بمجده الذي سطر خلاله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن صفحات الوفاء في توحيد الوطن على راية الإسلام، وحقق بتوفيق الله أمنه واستقراره، حتى شهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين؛ التطور والتنمية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة التعليمية والثقافية والاقتصادية.

وأضاف: المرحلة المقبلة تعزّز فيها جمعية ماجد مبدأ الشراكات التنموية بتنفيذ مبادرات نوعية تحقق أهداف ٢٠٣٠، بعد أن رسمت مع تحقيقها 20 عاماً من العطاء الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة أهدافها الاستراتيجية، وتحقيق الإنجازات النوعية والتنموية، وفق رؤيتها المتمثلة في المساهمة في تنمية مجتمع يحظى فيه الفرد بفرصة الحصول على حياة كريمة، ورسالتها النابعة من تصميم وتقديم برامج تنموية تكاملية لتهيئة الفرد في الحصول على حياة أفضل تتوافق وقدراته الشخصية والعلمية والاجتماعية، بالتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويحرص أعضاء مجلس إدارة جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية، برئاسة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة؛ على تحقيق رسالتها التي ترتكز على المساهمة في التنمية المجتمعية بتمكين الأفراد، من خلال تطوير واستحداث مبادرات تنموية متنوعة وشراكات فاعلة مع القطاعات الثلاثة تحقق أثراً اجتماعيّاً، باحترافية تعكس قيم الجمعية وتحقق أهدافها الاستراتيجية المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة الألفية للتنمية المستدامة وأهداف رؤية 2030.

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