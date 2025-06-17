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أحد أكبر القطاعات.. "الشورى" يصوّت اليوم على مقترح توطين الصيدليات

مسوغات دعم بها "النعيم" مقترحه لإحلال السعوديين لدعم مسيرة التوطين

يصوت مجلس الشورى اليوم على مقترح دفع به ناصر النعيم لتوطين قطاع الصيدليات، أحد أكبر القطاعات التجارية التي تدور فيها الأموال والمكاسب الخيالية، وغالبه يدار من جنسيات عربية معروفة، ودعم "النعيم" مقترحه بمسوغات جاء في مقدمتها ضرورة اقتصار التملك والعمل بالصيدليات على السعوديين لدعم مسيرة التوطين وفتح فرص عمل جديدة؛ خاصة وأن خريجي أقسام الصيدلة قادرون على تغطية السوق ودعم الأحياء بفتح الصيدليات العاملة طوال اليوم لتنافس الصيدليات على الطرق التجارية وهذا يوفر بيئة تنافسية جاذبة.

وقال "النعيم": "توصيتي تصب في طريق التوطين، وهو مشروع للدولة إذ قطعت به شوطًا طويلًا وتقدمت بجملة مسوغات آراؤها منطقية وموضوعية؛ فالهدف هو إحلال الكوادر السعودية المؤهلة في شريان هذا القطاع الحيوي والمهم، كذلك برنامج وصفتي الخاص بوزارة الصحة ومن خلاله سوف يتم الاستغناء عن الصيادلة الموجودين بالمراكز الصحية".

وأشار إلى أن هذا سيزيد من بطالة الصيادلة، والتوصية تُطالب الوزارة بالسماح بفتح صيدليات داخل الأحياء السكنية وقريبة من المراكز الصحية، ويكون تملّك هذه الصيدليات مقتصرًا على السعوديين والسعوديات خريجي كليات الصيدلة، وذلك بعد اكتساب الخبرة الكافية لهم لإدارة مشاريعهم بأنفسهم".

واختتم حديثه قائلًا: "ولله الحمد الدعم المالي موجود من المنشآت الداعمة، وتقبل تقسيط المبالغ على دفعات ميسرة، وهذه الصيدليات تكون مربوطة ببرنامج "وصفتي" والمريض يطلب من المركز أن يستلم دواءه من صيدلية الحي وليس من الصيدليات الموجودة بالشوارع التجارية".

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أحد أكبر القطاعات.. "الشورى" يصوّت اليوم على مقترح توطين الصيدليات
سبق

يصوت مجلس الشورى اليوم على مقترح دفع به ناصر النعيم لتوطين قطاع الصيدليات، أحد أكبر القطاعات التجارية التي تدور فيها الأموال والمكاسب الخيالية، وغالبه يدار من جنسيات عربية معروفة، ودعم "النعيم" مقترحه بمسوغات جاء في مقدمتها ضرورة اقتصار التملك والعمل بالصيدليات على السعوديين لدعم مسيرة التوطين وفتح فرص عمل جديدة؛ خاصة وأن خريجي أقسام الصيدلة قادرون على تغطية السوق ودعم الأحياء بفتح الصيدليات العاملة طوال اليوم لتنافس الصيدليات على الطرق التجارية وهذا يوفر بيئة تنافسية جاذبة.

وقال "النعيم": "توصيتي تصب في طريق التوطين، وهو مشروع للدولة إذ قطعت به شوطًا طويلًا وتقدمت بجملة مسوغات آراؤها منطقية وموضوعية؛ فالهدف هو إحلال الكوادر السعودية المؤهلة في شريان هذا القطاع الحيوي والمهم، كذلك برنامج وصفتي الخاص بوزارة الصحة ومن خلاله سوف يتم الاستغناء عن الصيادلة الموجودين بالمراكز الصحية".

وأشار إلى أن هذا سيزيد من بطالة الصيادلة، والتوصية تُطالب الوزارة بالسماح بفتح صيدليات داخل الأحياء السكنية وقريبة من المراكز الصحية، ويكون تملّك هذه الصيدليات مقتصرًا على السعوديين والسعوديات خريجي كليات الصيدلة، وذلك بعد اكتساب الخبرة الكافية لهم لإدارة مشاريعهم بأنفسهم".

واختتم حديثه قائلًا: "ولله الحمد الدعم المالي موجود من المنشآت الداعمة، وتقبل تقسيط المبالغ على دفعات ميسرة، وهذه الصيدليات تكون مربوطة ببرنامج "وصفتي" والمريض يطلب من المركز أن يستلم دواءه من صيدلية الحي وليس من الصيدليات الموجودة بالشوارع التجارية".

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
09:43 AM

أحد أكبر القطاعات.. "الشورى" يصوّت اليوم على مقترح توطين الصيدليات

مسوغات دعم بها "النعيم" مقترحه لإحلال السعوديين لدعم مسيرة التوطين

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بدر العتيبي - الرياض
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2,482

يصوت مجلس الشورى اليوم على مقترح دفع به ناصر النعيم لتوطين قطاع الصيدليات، أحد أكبر القطاعات التجارية التي تدور فيها الأموال والمكاسب الخيالية، وغالبه يدار من جنسيات عربية معروفة، ودعم "النعيم" مقترحه بمسوغات جاء في مقدمتها ضرورة اقتصار التملك والعمل بالصيدليات على السعوديين لدعم مسيرة التوطين وفتح فرص عمل جديدة؛ خاصة وأن خريجي أقسام الصيدلة قادرون على تغطية السوق ودعم الأحياء بفتح الصيدليات العاملة طوال اليوم لتنافس الصيدليات على الطرق التجارية وهذا يوفر بيئة تنافسية جاذبة.

وقال "النعيم": "توصيتي تصب في طريق التوطين، وهو مشروع للدولة إذ قطعت به شوطًا طويلًا وتقدمت بجملة مسوغات آراؤها منطقية وموضوعية؛ فالهدف هو إحلال الكوادر السعودية المؤهلة في شريان هذا القطاع الحيوي والمهم، كذلك برنامج وصفتي الخاص بوزارة الصحة ومن خلاله سوف يتم الاستغناء عن الصيادلة الموجودين بالمراكز الصحية".

وأشار إلى أن هذا سيزيد من بطالة الصيادلة، والتوصية تُطالب الوزارة بالسماح بفتح صيدليات داخل الأحياء السكنية وقريبة من المراكز الصحية، ويكون تملّك هذه الصيدليات مقتصرًا على السعوديين والسعوديات خريجي كليات الصيدلة، وذلك بعد اكتساب الخبرة الكافية لهم لإدارة مشاريعهم بأنفسهم".

واختتم حديثه قائلًا: "ولله الحمد الدعم المالي موجود من المنشآت الداعمة، وتقبل تقسيط المبالغ على دفعات ميسرة، وهذه الصيدليات تكون مربوطة ببرنامج "وصفتي" والمريض يطلب من المركز أن يستلم دواءه من صيدلية الحي وليس من الصيدليات الموجودة بالشوارع التجارية".

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