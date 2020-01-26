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"الأرصاد" تنبّه منطقتين: الحالة ماطرة

بدأت صباحاً وتستمر في إحداهما للغد

واصلت الهية العامة للأرصاد تنبيهاتها تزامناً مع بدء الحالة الجوية الماطرة التي تتعرّض لها مناطق عدة بالمملكة هذا الأسبوع.

وأصدرت الهيئة، صباح السبت، تنبيهاً لمنطقة تبوك من حالة هطول أمطار رعديّة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تشمل: تبوك وحقل وضبا والبدع والأجزاء المجاورة، في حالة بدأت 10 صباحاً وتتواصل إلى 11 مساء اليوم.

كما صدر تنبيه لمنطقة الجوف من الحالة نفسها "حالة هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار "تبدأ 12 ظهر السبت وتستمر إلى الثامنة من مساء غد الأحد، وتشمل: سكاكا والقريات ودومة الجندل والأجزاء المجاورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه منطقتين: الحالة ماطرة
سبق

واصلت الهية العامة للأرصاد تنبيهاتها تزامناً مع بدء الحالة الجوية الماطرة التي تتعرّض لها مناطق عدة بالمملكة هذا الأسبوع.

وأصدرت الهيئة، صباح السبت، تنبيهاً لمنطقة تبوك من حالة هطول أمطار رعديّة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تشمل: تبوك وحقل وضبا والبدع والأجزاء المجاورة، في حالة بدأت 10 صباحاً وتتواصل إلى 11 مساء اليوم.

كما صدر تنبيه لمنطقة الجوف من الحالة نفسها "حالة هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار "تبدأ 12 ظهر السبت وتستمر إلى الثامنة من مساء غد الأحد، وتشمل: سكاكا والقريات ودومة الجندل والأجزاء المجاورة.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
10:58 AM

"الأرصاد" تنبّه منطقتين: الحالة ماطرة

بدأت صباحاً وتستمر في إحداهما للغد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت الهية العامة للأرصاد تنبيهاتها تزامناً مع بدء الحالة الجوية الماطرة التي تتعرّض لها مناطق عدة بالمملكة هذا الأسبوع.

وأصدرت الهيئة، صباح السبت، تنبيهاً لمنطقة تبوك من حالة هطول أمطار رعديّة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تشمل: تبوك وحقل وضبا والبدع والأجزاء المجاورة، في حالة بدأت 10 صباحاً وتتواصل إلى 11 مساء اليوم.

كما صدر تنبيه لمنطقة الجوف من الحالة نفسها "حالة هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار "تبدأ 12 ظهر السبت وتستمر إلى الثامنة من مساء غد الأحد، وتشمل: سكاكا والقريات ودومة الجندل والأجزاء المجاورة.

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