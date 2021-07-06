"الحياة الفطرية" تسيطر على أسد طليق بأحد أحياء الرياض

بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي والدفاع المدني

أعلن #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية، أنه سيطر على أسد طليق في أحد أحياء مدينة الرياض، بالتعاون مع #القوات_الخاصة_للأمن_البيئي و#الدفاع_المدني.

وتفصيلًا، كان قد ورد بلاغ للمركز عن وجود أسد سائب بسطح أحد المنازل.. وتوجه فريق مختص بالمركز للموقع، وبعد توفير الدعم الأمني تمت السيطرة على الأسد من قِبَل الفريق وتخديره دون أي ضرر على الكائن أو أضرار بشرية.

وبيّن المركز أنه تم نقل الأسد إلى مركز إيواء متخصص للتحفظ عليه في أماكن متوافقة مع مبادئ الرفق بالحيوان، تحت رعاية مختصين وإشراف بيطري.