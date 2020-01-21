"آل الشيخ": تعليم اللغة الإنجليزية سيكون مع الصف الأول الابتدائي بعد عامين

أكد على ضرورة تدريسها من سن مبكرة ولا بد أن تثري المنهج وتزيد من العدد

كشف وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ عبر برنامج في الصورة أنه سيتم تعليم اللغة الإنجليزية بداية من الصف الأول الابتدائي.

جاء ذلك في رده‫ عبر برنامج في الصورة مع عبدالله المديفر الليلة عن سؤاله ما الحل في تعليم اللغة الإنجليزية: حيث كانت تجربتنا جداً سيئة في السنوات الماضية وظهرت في المخرجات.

وقال آل الشيخ إنه لابد أن تبدأ تدريس اللغة الإنجليزية من سن مبكرة ولا بد أن تثري المنهج وتزيد من العدد، وهذا مشروع الدائرة الثالثة ويتطلب أن ننزل المناهج من أول وثاني ابتدائي وتعطينا فريقاً متخصصاً يقوم في عملية الدراسات والمقارنات وأيضاً المتطلبات، ويتم ذلك من خلال مناقشات مع الجامعات، وهذا المسار طويل، ومن الممكن أن تكون دراسة اللغة الإنجليزية في الأول والثاني الابتدائي وستكون بعد سنتين.