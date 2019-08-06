"العربية للهلال والصليب" تدين تفجير "معهد الأورام" الإرهابي في مصر

وصفت الجريمة بالدنيئة والمستفزة للمشاعر الإنسانية عامة

عبرت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للجريمة الإرهابية الآثمة التي استهدفت معهد الأورام.

ووصفت تلك العملية التي أدت لقتل وجرح عدد من المواطنين المصريين بمحيط منطقة القصر العيني في العاصمة المصرية القاهرة، بالدنيئة والمستفزة للمشاعر الإنسانية عامة، وتنافيها مع كل القيم والمبادئ الإنسانية وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء والأديان السماوية.

وقالت المنظمة في بيانٍ صدر من مقرها في مدينة الرياض، حصلت "سبق" على نسخةٍ منه: إن هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية تتنافى مع كل القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية وتعاليم الديانات السماوية، والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني.

وحذرت من آفة الإرهاب الخطرة التي باتت تضرب كل يوم وفي كل مكان الإنسان وبأبشع الصور والأساليب؛ ما يستدعي من الجميع التصدي لها بكل فاعلية وتضافر الدول وتكثيف الجهود الدولية وتنسيق العمل على جميع المستويات والأصعدة كافة لحماية الإنسان والأبرياء.

وفي سياقٍ متصل رفع الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري، خالص تعازي المنظمة العربية ومكوناتها من جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية ومواساتها للحكومة المصرية وللشعب المصري الشقيق، وكذلك لأسر أولئك الضحايا الأبرياء، وللعضو الرئيس والفاعل في المنظمة العربية "جمعية الهلال الأحمر المصري".

وأشاد بجهود كل كوادر الهلال الأحمر الإنسانية والإغاثية، من عاملين أو متطوعين سخّروا أنفسهم للتخفيف من هذه المأساة، كما رفعت المنظمة صادق أمانيها بالشفاء العاجل للمصابين جراء الحادثة الأليمة.