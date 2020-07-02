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انطلاق البرامج الصيفية بالمراكز التأهيلية التخصصية بسجون مكة

تستهدف نحو 100 نزيل من مركزي ثقة وإشراقة والعاملين بهما

انطلقت اليوم الخميس بالمراكز التأهيلية التخصصية بسجون منطقة مكة المكرمة، أولى دورات البرنامج التدريبي الصيفي تحت شعار "الوعي الذاتي"، حيث يستهدف نحو 100 شخص من نزلاء مركزي ثقة وإشراقة والعاملين بهما.

ويتضمن البرنامج خمس دورات، تهدف إلى تطوير الذات وتحقيق الإيجابية ورفع مستوى القيادة والتخطيط الشخصي في حياة المستفيد، حيث يحصل المتدربون على شهادات تدريبية بعد إتمام البرنامج.

وجاءت أولى الدورات التدريبية اليوم بعنوان "الوعي بالذات"، وعقدت داخل الصالة الثقافية بمركز ثقة، مع الالتزام للبروتوكولات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا المستجد.

ويأتي البرنامج التدريبي بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز وبإشراف أستاذ طب الحساسية والمناعة والمشرف العام على مركز الصحة البروفيسور الدكتور محمد بن ونيس الربيع، ويستمر لمدة شهر، ويقدم البرنامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

من جانبه، قدم مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي شكره وتقديره لجامعة المؤسس على ما تقدمه من شراكة حقيقية وفعالة على كافة الأصعدة بتقديم الدبلومات النوعية والدورات التدريبية للمستفيدين والعاملين في سبيل تحقيق الأهداف التي تسعى مديرية السجون لتحقيقها.

سجون مكة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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انطلاق البرامج الصيفية بالمراكز التأهيلية التخصصية بسجون مكة
سبق

انطلقت اليوم الخميس بالمراكز التأهيلية التخصصية بسجون منطقة مكة المكرمة، أولى دورات البرنامج التدريبي الصيفي تحت شعار "الوعي الذاتي"، حيث يستهدف نحو 100 شخص من نزلاء مركزي ثقة وإشراقة والعاملين بهما.

ويتضمن البرنامج خمس دورات، تهدف إلى تطوير الذات وتحقيق الإيجابية ورفع مستوى القيادة والتخطيط الشخصي في حياة المستفيد، حيث يحصل المتدربون على شهادات تدريبية بعد إتمام البرنامج.

وجاءت أولى الدورات التدريبية اليوم بعنوان "الوعي بالذات"، وعقدت داخل الصالة الثقافية بمركز ثقة، مع الالتزام للبروتوكولات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا المستجد.

ويأتي البرنامج التدريبي بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز وبإشراف أستاذ طب الحساسية والمناعة والمشرف العام على مركز الصحة البروفيسور الدكتور محمد بن ونيس الربيع، ويستمر لمدة شهر، ويقدم البرنامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

من جانبه، قدم مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي شكره وتقديره لجامعة المؤسس على ما تقدمه من شراكة حقيقية وفعالة على كافة الأصعدة بتقديم الدبلومات النوعية والدورات التدريبية للمستفيدين والعاملين في سبيل تحقيق الأهداف التي تسعى مديرية السجون لتحقيقها.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
11:30 PM

انطلاق البرامج الصيفية بالمراكز التأهيلية التخصصية بسجون مكة

تستهدف نحو 100 نزيل من مركزي ثقة وإشراقة والعاملين بهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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انطلقت اليوم الخميس بالمراكز التأهيلية التخصصية بسجون منطقة مكة المكرمة، أولى دورات البرنامج التدريبي الصيفي تحت شعار "الوعي الذاتي"، حيث يستهدف نحو 100 شخص من نزلاء مركزي ثقة وإشراقة والعاملين بهما.

ويتضمن البرنامج خمس دورات، تهدف إلى تطوير الذات وتحقيق الإيجابية ورفع مستوى القيادة والتخطيط الشخصي في حياة المستفيد، حيث يحصل المتدربون على شهادات تدريبية بعد إتمام البرنامج.

وجاءت أولى الدورات التدريبية اليوم بعنوان "الوعي بالذات"، وعقدت داخل الصالة الثقافية بمركز ثقة، مع الالتزام للبروتوكولات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا المستجد.

ويأتي البرنامج التدريبي بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز وبإشراف أستاذ طب الحساسية والمناعة والمشرف العام على مركز الصحة البروفيسور الدكتور محمد بن ونيس الربيع، ويستمر لمدة شهر، ويقدم البرنامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

من جانبه، قدم مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي شكره وتقديره لجامعة المؤسس على ما تقدمه من شراكة حقيقية وفعالة على كافة الأصعدة بتقديم الدبلومات النوعية والدورات التدريبية للمستفيدين والعاملين في سبيل تحقيق الأهداف التي تسعى مديرية السجون لتحقيقها.

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