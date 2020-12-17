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بالتعاون مع المرور.. بلدية ينبع تنفذ تحويلة مؤقتة بدوار السفن

افتتاح طريق المحول الشرقي باتجاه مركز الضبط الأمني

أعلنت بلدية محافظة ينبع عن تنفيذ تحويلة مؤقتة لنقل الحركة المرورية في تقاطع طريق أملج مع طريق الملك خالد "دوار السفن"، وذلك بالتعاون مع شعبة مرور المحافظة.

وقدمت "البلدية" اعتذارها عن ضيق المسار للمتجهين إلى التقاطع؛ نظرًا لظروف الموقع لسرعة الانتهاء من تنفيذ التصميم المعتمد، من تعديل التقاء الشارعين بدوار يعالج سالكي الطريق، خاصة في أوقات الذروة؛ حرصًا من البلدية على إيجاد الحلول الناجحة لتسهيل الحركة المرورية.

من جهة ثانية أعلنت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، عن افتتاح طريق المحول الشرقي باتجاه مركز الضبط الأمني كيلو خمسين، بدءًا من كوبري طريق الملك سلمان لمسافة 32 كيلومترًا، وبعرض ثلاثة مسارات، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من أعمال المشروع بنهاية الربع الأول لعام ٢٠٢٠م.

وأضافت أن المشروع يشتمل على الإنارة وأسوار حماية حرم الطريق والمداخل والمخارج الرابطة بالجسور، مشيرة إلى أن هذا المشروع يندرج تحت مبادرات التحول الوطني من خلال ٤ عقود تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي ١٥١ مليون ريال.

بلدية ينبع دوار السفن مرور ينبع

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بالتعاون مع المرور.. بلدية ينبع تنفذ تحويلة مؤقتة بدوار السفن
سبق

أعلنت بلدية محافظة ينبع عن تنفيذ تحويلة مؤقتة لنقل الحركة المرورية في تقاطع طريق أملج مع طريق الملك خالد "دوار السفن"، وذلك بالتعاون مع شعبة مرور المحافظة.

وقدمت "البلدية" اعتذارها عن ضيق المسار للمتجهين إلى التقاطع؛ نظرًا لظروف الموقع لسرعة الانتهاء من تنفيذ التصميم المعتمد، من تعديل التقاء الشارعين بدوار يعالج سالكي الطريق، خاصة في أوقات الذروة؛ حرصًا من البلدية على إيجاد الحلول الناجحة لتسهيل الحركة المرورية.

من جهة ثانية أعلنت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، عن افتتاح طريق المحول الشرقي باتجاه مركز الضبط الأمني كيلو خمسين، بدءًا من كوبري طريق الملك سلمان لمسافة 32 كيلومترًا، وبعرض ثلاثة مسارات، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من أعمال المشروع بنهاية الربع الأول لعام ٢٠٢٠م.

وأضافت أن المشروع يشتمل على الإنارة وأسوار حماية حرم الطريق والمداخل والمخارج الرابطة بالجسور، مشيرة إلى أن هذا المشروع يندرج تحت مبادرات التحول الوطني من خلال ٤ عقود تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي ١٥١ مليون ريال.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
06:23 PM

بالتعاون مع المرور.. بلدية ينبع تنفذ تحويلة مؤقتة بدوار السفن

افتتاح طريق المحول الشرقي باتجاه مركز الضبط الأمني

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أعلنت بلدية محافظة ينبع عن تنفيذ تحويلة مؤقتة لنقل الحركة المرورية في تقاطع طريق أملج مع طريق الملك خالد "دوار السفن"، وذلك بالتعاون مع شعبة مرور المحافظة.

وقدمت "البلدية" اعتذارها عن ضيق المسار للمتجهين إلى التقاطع؛ نظرًا لظروف الموقع لسرعة الانتهاء من تنفيذ التصميم المعتمد، من تعديل التقاء الشارعين بدوار يعالج سالكي الطريق، خاصة في أوقات الذروة؛ حرصًا من البلدية على إيجاد الحلول الناجحة لتسهيل الحركة المرورية.

من جهة ثانية أعلنت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، عن افتتاح طريق المحول الشرقي باتجاه مركز الضبط الأمني كيلو خمسين، بدءًا من كوبري طريق الملك سلمان لمسافة 32 كيلومترًا، وبعرض ثلاثة مسارات، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من أعمال المشروع بنهاية الربع الأول لعام ٢٠٢٠م.

وأضافت أن المشروع يشتمل على الإنارة وأسوار حماية حرم الطريق والمداخل والمخارج الرابطة بالجسور، مشيرة إلى أن هذا المشروع يندرج تحت مبادرات التحول الوطني من خلال ٤ عقود تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي ١٥١ مليون ريال.

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