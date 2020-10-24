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نار وكلاب شرسة لمهاجمة الأقارب واحتيال.. هؤلاء الجناة في قبضة "رجال الأمن"

بينهم متلاعبون بشرائح الاتصال والهويات وسطو على محل تجاري وسرقة مبالغ مالية

نشر الحساب الرسمي للأمن العام على "تويتر" اليوم، مقطع فيديو يوثق عدداً من الضبطيات الأمنية خلال الأيام الماضية، حيث تم إلقاء القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية يقومون بتحويل مبالغ مالية تجاوزت مليون ريال إلى خارج المملكة، مستخدمين طرقاً غير نظامية عبر حسابات بنكية لمؤسسات تجارية.

وقال "الأمن العام": "تم القبض على أربعة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية يقومون بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وعثر بحوزتهم على 3620 شريحة لعدد من شركات الاتصالات و22 جهاز جوال وجهازين لقراءة البصمة".

وأضاف: "تم القبض على خمسة مواطنين تورطوا في تنفيذ حوالات بنكية نتيجة عمليات احتيال مالية لشخص من جنسية عربية يقيم خارج المملكة امتهن إنشاء منصات وهمية إلكترونية تنتحل أسماء وعلامات تجارية والتسويق لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مكنتهم من إجراء 120 عملية احتيال مالي استولوا خلالها على مبالغ وصلت إلى 11،856،259 ريالاً تم تحويلها بالعملية الرقمية "بيتكوين".

وأردف: "تم القبض على مواطن ومقيم مالي الجنسية وثلاثة من مخالفي نظام الإقامة من الجنسيتين التشادية والسودانية يتورطون بارتكاب عدد من جرائم السلب تمثلت في استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكتروني والاعتداء عليهم والاستيلاء بالقوة على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات".

وتابع: "تم القبض على مواطن يقوم بالسطو على محل تجاري وسرقة مبالغ مالية تقدر بخمسة آلاف ريال، كما تم القبض على مواطن يرتكب عدة جرائم تمثلت في إشعال النار عمداً في أحد المنازل واستخدام كلاب شرسة لمهاجمة أقاربه".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نار وكلاب شرسة لمهاجمة الأقارب واحتيال.. هؤلاء الجناة في قبضة "رجال الأمن"
سبق

نشر الحساب الرسمي للأمن العام على "تويتر" اليوم، مقطع فيديو يوثق عدداً من الضبطيات الأمنية خلال الأيام الماضية، حيث تم إلقاء القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية يقومون بتحويل مبالغ مالية تجاوزت مليون ريال إلى خارج المملكة، مستخدمين طرقاً غير نظامية عبر حسابات بنكية لمؤسسات تجارية.

وقال "الأمن العام": "تم القبض على أربعة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية يقومون بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وعثر بحوزتهم على 3620 شريحة لعدد من شركات الاتصالات و22 جهاز جوال وجهازين لقراءة البصمة".

وأضاف: "تم القبض على خمسة مواطنين تورطوا في تنفيذ حوالات بنكية نتيجة عمليات احتيال مالية لشخص من جنسية عربية يقيم خارج المملكة امتهن إنشاء منصات وهمية إلكترونية تنتحل أسماء وعلامات تجارية والتسويق لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مكنتهم من إجراء 120 عملية احتيال مالي استولوا خلالها على مبالغ وصلت إلى 11،856،259 ريالاً تم تحويلها بالعملية الرقمية "بيتكوين".

وأردف: "تم القبض على مواطن ومقيم مالي الجنسية وثلاثة من مخالفي نظام الإقامة من الجنسيتين التشادية والسودانية يتورطون بارتكاب عدد من جرائم السلب تمثلت في استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكتروني والاعتداء عليهم والاستيلاء بالقوة على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات".

وتابع: "تم القبض على مواطن يقوم بالسطو على محل تجاري وسرقة مبالغ مالية تقدر بخمسة آلاف ريال، كما تم القبض على مواطن يرتكب عدة جرائم تمثلت في إشعال النار عمداً في أحد المنازل واستخدام كلاب شرسة لمهاجمة أقاربه".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
03:10 PM

نار وكلاب شرسة لمهاجمة الأقارب واحتيال.. هؤلاء الجناة في قبضة "رجال الأمن"

بينهم متلاعبون بشرائح الاتصال والهويات وسطو على محل تجاري وسرقة مبالغ مالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشر الحساب الرسمي للأمن العام على "تويتر" اليوم، مقطع فيديو يوثق عدداً من الضبطيات الأمنية خلال الأيام الماضية، حيث تم إلقاء القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية يقومون بتحويل مبالغ مالية تجاوزت مليون ريال إلى خارج المملكة، مستخدمين طرقاً غير نظامية عبر حسابات بنكية لمؤسسات تجارية.

وقال "الأمن العام": "تم القبض على أربعة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية يقومون بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وعثر بحوزتهم على 3620 شريحة لعدد من شركات الاتصالات و22 جهاز جوال وجهازين لقراءة البصمة".

وأضاف: "تم القبض على خمسة مواطنين تورطوا في تنفيذ حوالات بنكية نتيجة عمليات احتيال مالية لشخص من جنسية عربية يقيم خارج المملكة امتهن إنشاء منصات وهمية إلكترونية تنتحل أسماء وعلامات تجارية والتسويق لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مكنتهم من إجراء 120 عملية احتيال مالي استولوا خلالها على مبالغ وصلت إلى 11،856،259 ريالاً تم تحويلها بالعملية الرقمية "بيتكوين".

وأردف: "تم القبض على مواطن ومقيم مالي الجنسية وثلاثة من مخالفي نظام الإقامة من الجنسيتين التشادية والسودانية يتورطون بارتكاب عدد من جرائم السلب تمثلت في استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكتروني والاعتداء عليهم والاستيلاء بالقوة على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات".

وتابع: "تم القبض على مواطن يقوم بالسطو على محل تجاري وسرقة مبالغ مالية تقدر بخمسة آلاف ريال، كما تم القبض على مواطن يرتكب عدة جرائم تمثلت في إشعال النار عمداً في أحد المنازل واستخدام كلاب شرسة لمهاجمة أقاربه".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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