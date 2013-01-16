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"الطريري" يكشف كيف ارتبطت العلا بالفعاليات الرياضية منذ القدم

نقوش ورسومات تاريخية للدلالة على الاهتمام بهذه المنافسات في الماضي

كشف المتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظ العلا عبدالرحمن الطريري أن العلا تتوجه لاستضافة العديد من البطولات الرياضية في الفترة المقبلة.

وأشار "الطريري" إلى أنه يوجد 3 فعاليات رياضية قادمة في العلا، حيث تسعى الهيئة دومًا لاستضافة الأحداث الرياضية؛ نظرًا لأن ذلك يسهم برفع جودة الحياة، مؤكدًا أن ارتباط العلا بالدراجات موجود في الماضي وموجود أيضًا في المستقبل.

وأوضح أن هناك عددًا من النقوش التاريخية في منطقة العلا، وخاصةً في الاتجاه لمنطقة تبوك، وهي عبارة عن رسومات لعربات قديمة تدل على الاهتمام بهذه الرياضة منذ القدم.

وأبان "الطريري" أنه إذا ما تم النظر للمخطط الرئيسي الأول لعرض الزمن سنجد أنه مقسم لخمس مناطق على مسارات للدراجات للربط بين هذه المناطق، لافتًا إلى أن ‏العلا تتميز بالحضارة وتتميز بطبيعتها الفريدة، وهذا مما يجعل بطلة طواف "السعودية مميزة".

‏وفي نهاية حديثه، قدم "الطريري" شكره لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي للدراجات واللجنة المنظمة لطواف السعودية 2022 وبرنامج جودة الحياة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطريري" يكشف كيف ارتبطت العلا بالفعاليات الرياضية منذ القدم
سبق

كشف المتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظ العلا عبدالرحمن الطريري أن العلا تتوجه لاستضافة العديد من البطولات الرياضية في الفترة المقبلة.

وأشار "الطريري" إلى أنه يوجد 3 فعاليات رياضية قادمة في العلا، حيث تسعى الهيئة دومًا لاستضافة الأحداث الرياضية؛ نظرًا لأن ذلك يسهم برفع جودة الحياة، مؤكدًا أن ارتباط العلا بالدراجات موجود في الماضي وموجود أيضًا في المستقبل.

وأوضح أن هناك عددًا من النقوش التاريخية في منطقة العلا، وخاصةً في الاتجاه لمنطقة تبوك، وهي عبارة عن رسومات لعربات قديمة تدل على الاهتمام بهذه الرياضة منذ القدم.

وأبان "الطريري" أنه إذا ما تم النظر للمخطط الرئيسي الأول لعرض الزمن سنجد أنه مقسم لخمس مناطق على مسارات للدراجات للربط بين هذه المناطق، لافتًا إلى أن ‏العلا تتميز بالحضارة وتتميز بطبيعتها الفريدة، وهذا مما يجعل بطلة طواف "السعودية مميزة".

‏وفي نهاية حديثه، قدم "الطريري" شكره لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي للدراجات واللجنة المنظمة لطواف السعودية 2022 وبرنامج جودة الحياة.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
07:56 PM

"الطريري" يكشف كيف ارتبطت العلا بالفعاليات الرياضية منذ القدم

نقوش ورسومات تاريخية للدلالة على الاهتمام بهذه المنافسات في الماضي

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بدر الجبل - تبوك
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كشف المتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظ العلا عبدالرحمن الطريري أن العلا تتوجه لاستضافة العديد من البطولات الرياضية في الفترة المقبلة.

وأشار "الطريري" إلى أنه يوجد 3 فعاليات رياضية قادمة في العلا، حيث تسعى الهيئة دومًا لاستضافة الأحداث الرياضية؛ نظرًا لأن ذلك يسهم برفع جودة الحياة، مؤكدًا أن ارتباط العلا بالدراجات موجود في الماضي وموجود أيضًا في المستقبل.

وأوضح أن هناك عددًا من النقوش التاريخية في منطقة العلا، وخاصةً في الاتجاه لمنطقة تبوك، وهي عبارة عن رسومات لعربات قديمة تدل على الاهتمام بهذه الرياضة منذ القدم.

وأبان "الطريري" أنه إذا ما تم النظر للمخطط الرئيسي الأول لعرض الزمن سنجد أنه مقسم لخمس مناطق على مسارات للدراجات للربط بين هذه المناطق، لافتًا إلى أن ‏العلا تتميز بالحضارة وتتميز بطبيعتها الفريدة، وهذا مما يجعل بطلة طواف "السعودية مميزة".

‏وفي نهاية حديثه، قدم "الطريري" شكره لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي للدراجات واللجنة المنظمة لطواف السعودية 2022 وبرنامج جودة الحياة.

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