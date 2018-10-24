النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انطلاق الفعاليات بمنطقة "المربع" ضمن موسم الرياض 2021

تختصر التنوُّع العالمي للمطاعم بأكثر من 7 وجهات عالمية

بدأت منطقة "المربع" اليوم فعالياتها لموسم الرياض 2021 في وسط العاصمة الرياض، وهي واحدة من 14 منطقة ترفيهية ضمن الموسم. وتقدم المنطقة تجربة غنية، تعكس تنوعًا كبيرًا لثقافات الطهي حول العالم، وهي تجربة نبعت من فكرة اجتماع أكثر من 7 وجهات عالمية في مكان واحد، إضافة إلى رحلة التنقل بين كل تلك الوجهات، التي تمنح الزوار تجربة راقية ما بين الموسيقى الحية في الخلفية والمسارات المضاءة ليلاً، وإطارات الأعمال الفنية للمتحف الوطني السعودي.

وتضم كل منطقة في "المربع" تجربة متكاملة لثقافة مطعم يحظى بإقبال عالمي؛ إذ يوجد الطهاة العالميون والمسارح الموسيقية. وتتنوع تلك المطاعم ما بين المطاعم النباتية الشهيرة، ومطاعم المأكولات البحرية التي تزور السعودية لأول مرة.

وتتعدد الثقافات العالمية للطهي ضمن قائمة المطاعم في "المربع" ما بين اليونانية والإيطالية واليابانية والفرنسية، وتشترك معظمها في قصص نجاح طهاتها وشعبيتها التي تفوق مطاعم أخرى في السفر؛ ما يجعل وجودها في "المربع" الذي يتوسط الرياض فرصة جديرة بالتجربة.

وقد بدأ الحجز الإلكتروني للمطاعم، ويمكن للزوار خلال رحلتهم المسائية في "المربع" الوصول إلى الفعاليات عبر وسائل النقل المفضلة لهم في نحو 11 منطقة، تتوزع بينها المطاعم والمقاهي الفاخرة. وتضم مسارات عربات الجولف على امتداد الرحلة إطارات متحركة، تعرض أعمالاً من المتحف الوطني السعودي.

وتحقق منطقة "المربع" للزوار تجربة مسائية راقية منذ لحظة استقبالهم بالضيافة التقليدية والبخور والقهوة العربية، مرورًا بسحر المسارات المضيئة، ووصولاً إلى جلوسهم حول مائدة عشاء عالمية تحت سماء الرياض.

ولا تقتصر رحلة "المربع" الفاخرة على مائدة عشاء واحدة، بل يمكن للزوار تجربة الإقامة ضمن فندق يحظى بشهرة واسعة في العديد من دول العالم. وتنتشر على امتداد المسارات في المناطق الأكثر حيوية متاجر مبيعات لعلامات تجارية سعودية، تضم مجوهرات وعباءات نسائية راقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انطلاق الفعاليات بمنطقة "المربع" ضمن موسم الرياض 2021
سبق

بدأت منطقة "المربع" اليوم فعالياتها لموسم الرياض 2021 في وسط العاصمة الرياض، وهي واحدة من 14 منطقة ترفيهية ضمن الموسم. وتقدم المنطقة تجربة غنية، تعكس تنوعًا كبيرًا لثقافات الطهي حول العالم، وهي تجربة نبعت من فكرة اجتماع أكثر من 7 وجهات عالمية في مكان واحد، إضافة إلى رحلة التنقل بين كل تلك الوجهات، التي تمنح الزوار تجربة راقية ما بين الموسيقى الحية في الخلفية والمسارات المضاءة ليلاً، وإطارات الأعمال الفنية للمتحف الوطني السعودي.

وتضم كل منطقة في "المربع" تجربة متكاملة لثقافة مطعم يحظى بإقبال عالمي؛ إذ يوجد الطهاة العالميون والمسارح الموسيقية. وتتنوع تلك المطاعم ما بين المطاعم النباتية الشهيرة، ومطاعم المأكولات البحرية التي تزور السعودية لأول مرة.

وتتعدد الثقافات العالمية للطهي ضمن قائمة المطاعم في "المربع" ما بين اليونانية والإيطالية واليابانية والفرنسية، وتشترك معظمها في قصص نجاح طهاتها وشعبيتها التي تفوق مطاعم أخرى في السفر؛ ما يجعل وجودها في "المربع" الذي يتوسط الرياض فرصة جديرة بالتجربة.

وقد بدأ الحجز الإلكتروني للمطاعم، ويمكن للزوار خلال رحلتهم المسائية في "المربع" الوصول إلى الفعاليات عبر وسائل النقل المفضلة لهم في نحو 11 منطقة، تتوزع بينها المطاعم والمقاهي الفاخرة. وتضم مسارات عربات الجولف على امتداد الرحلة إطارات متحركة، تعرض أعمالاً من المتحف الوطني السعودي.

وتحقق منطقة "المربع" للزوار تجربة مسائية راقية منذ لحظة استقبالهم بالضيافة التقليدية والبخور والقهوة العربية، مرورًا بسحر المسارات المضيئة، ووصولاً إلى جلوسهم حول مائدة عشاء عالمية تحت سماء الرياض.

ولا تقتصر رحلة "المربع" الفاخرة على مائدة عشاء واحدة، بل يمكن للزوار تجربة الإقامة ضمن فندق يحظى بشهرة واسعة في العديد من دول العالم. وتنتشر على امتداد المسارات في المناطق الأكثر حيوية متاجر مبيعات لعلامات تجارية سعودية، تضم مجوهرات وعباءات نسائية راقية.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
09:36 PM

انطلاق الفعاليات بمنطقة "المربع" ضمن موسم الرياض 2021

تختصر التنوُّع العالمي للمطاعم بأكثر من 7 وجهات عالمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
197

بدأت منطقة "المربع" اليوم فعالياتها لموسم الرياض 2021 في وسط العاصمة الرياض، وهي واحدة من 14 منطقة ترفيهية ضمن الموسم. وتقدم المنطقة تجربة غنية، تعكس تنوعًا كبيرًا لثقافات الطهي حول العالم، وهي تجربة نبعت من فكرة اجتماع أكثر من 7 وجهات عالمية في مكان واحد، إضافة إلى رحلة التنقل بين كل تلك الوجهات، التي تمنح الزوار تجربة راقية ما بين الموسيقى الحية في الخلفية والمسارات المضاءة ليلاً، وإطارات الأعمال الفنية للمتحف الوطني السعودي.

وتضم كل منطقة في "المربع" تجربة متكاملة لثقافة مطعم يحظى بإقبال عالمي؛ إذ يوجد الطهاة العالميون والمسارح الموسيقية. وتتنوع تلك المطاعم ما بين المطاعم النباتية الشهيرة، ومطاعم المأكولات البحرية التي تزور السعودية لأول مرة.

وتتعدد الثقافات العالمية للطهي ضمن قائمة المطاعم في "المربع" ما بين اليونانية والإيطالية واليابانية والفرنسية، وتشترك معظمها في قصص نجاح طهاتها وشعبيتها التي تفوق مطاعم أخرى في السفر؛ ما يجعل وجودها في "المربع" الذي يتوسط الرياض فرصة جديرة بالتجربة.

وقد بدأ الحجز الإلكتروني للمطاعم، ويمكن للزوار خلال رحلتهم المسائية في "المربع" الوصول إلى الفعاليات عبر وسائل النقل المفضلة لهم في نحو 11 منطقة، تتوزع بينها المطاعم والمقاهي الفاخرة. وتضم مسارات عربات الجولف على امتداد الرحلة إطارات متحركة، تعرض أعمالاً من المتحف الوطني السعودي.

وتحقق منطقة "المربع" للزوار تجربة مسائية راقية منذ لحظة استقبالهم بالضيافة التقليدية والبخور والقهوة العربية، مرورًا بسحر المسارات المضيئة، ووصولاً إلى جلوسهم حول مائدة عشاء عالمية تحت سماء الرياض.

ولا تقتصر رحلة "المربع" الفاخرة على مائدة عشاء واحدة، بل يمكن للزوار تجربة الإقامة ضمن فندق يحظى بشهرة واسعة في العديد من دول العالم. وتنتشر على امتداد المسارات في المناطق الأكثر حيوية متاجر مبيعات لعلامات تجارية سعودية، تضم مجوهرات وعباءات نسائية راقية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,517
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,726
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,000
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,096

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة