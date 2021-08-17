أنشطة متنوعة بالواجهة البحرية في ينبع.. "جولف" و"بحر" و"مسرح مفتوح"

الشاطئ يتميز بسكون الأمواج وتوفر وسائل السلامة.. مع ممرات مرصوفة

‬تتنوع الأنشطة والهوايات في الواجهة البحرية بمدينة ينبع مثلما تتنوع تضاريس الساحل، ما بين المياه والرمال والمسطحات الخضراء، يتوافد السياح من داخل المملكة وخارجها لقضاء أوقات ممتعة.

وتعتبر الواجهة البحرية في ينبع الصناعية مكانًا معروفًا لدى سكان المدينة كوجهة سياحية متميزة، حيث تتنوع بها الأماكن الترفيهية، ويمكن للزوار مشاهدة لاعبي كرة الغولف في المسطحات الخضراء، أو الجلوس تحت المظلات قبالة مياه البحر، وتوجد في الواجهة أيضًا ألعاب للأطفال.

وبالقرب من الشاطئ يوجد المسرح المفتوح بتصميمه الروماني، الذي يتسم بأعمدته ومدرجاته التي تتخذ شكلًا دائريًا، وقد بني من الحجارة المستخرجة من قلب البحر الأحمر، ويعد المسرح مكانًا للعروض والفعاليات في المناسبات المختلفة كالأعياد، ويمكن للسائح التجول بداخله والتقاط الصور.

وتتميز الأنشطة البحرية التي يمكن ممارستها في واجهة ينبع الصناعية بأنها كثيرة لا حصر لها؛ إذ يستطيع الزوار ممارسة السباحة وركوب الدبابات البحرية والقوارب العائمة، ويتميز الشاطئ بسكون الأمواج وتوفر وسائل السلامة، كما توجد به ممرات مرصوفة وأخرى ممهدة لممارسة رياضة المشي ورياضات أخرى مختلفة.

وتقدم العديد من المطاعم بالقرب من الواجهة وجبات متنوعة، إضافة إلى المقاهي التي توفر المشروبات الباردة والمثلجة، والساخنة كالقهوة والشاي وغيرهما.

وتعد ينبع وجهة صيفية مميزة أعلنتها الهيئة السعودية للسياحة ضمن برنامج "صيف السعودية 2021"، الذي أطلقته تحت عنوان "صيفنا على جوك" ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويساهم في تطوير المنتج السياحي السعودي وتنويع فرص الاستثمار فيه، وذلك من خلال 11 وجهة سياحية غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء الرائعة، ويقدم البرنامج ما يزيد على 500 تجربة سياحية، عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص، بباقات تلبي احتياجات جميع السياح.