النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 569 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 704 خلال الـ24 ساعة الماضية

أنشطة متنوعة بالواجهة البحرية في ينبع.. "جولف" و"بحر" و"مسرح مفتوح"

الشاطئ يتميز بسكون الأمواج وتوفر وسائل السلامة.. مع ممرات مرصوفة

‬تتنوع الأنشطة والهوايات في الواجهة البحرية بمدينة ينبع مثلما تتنوع تضاريس الساحل، ما بين المياه والرمال والمسطحات الخضراء، يتوافد السياح من داخل المملكة وخارجها لقضاء أوقات ممتعة.

وتعتبر الواجهة البحرية في ينبع الصناعية مكانًا معروفًا لدى سكان المدينة كوجهة سياحية متميزة، حيث تتنوع بها الأماكن الترفيهية، ويمكن للزوار مشاهدة لاعبي كرة الغولف في المسطحات الخضراء، أو الجلوس تحت المظلات قبالة مياه البحر، وتوجد في الواجهة أيضًا ألعاب للأطفال.

وبالقرب من الشاطئ يوجد المسرح المفتوح بتصميمه الروماني، الذي يتسم بأعمدته ومدرجاته التي تتخذ شكلًا دائريًا، وقد بني من الحجارة المستخرجة من قلب البحر الأحمر، ويعد المسرح مكانًا للعروض والفعاليات في المناسبات المختلفة كالأعياد، ويمكن للسائح التجول بداخله والتقاط الصور.

وتتميز الأنشطة البحرية التي يمكن ممارستها في واجهة ينبع الصناعية بأنها كثيرة لا حصر لها؛ إذ يستطيع الزوار ممارسة السباحة وركوب الدبابات البحرية والقوارب العائمة، ويتميز الشاطئ بسكون الأمواج وتوفر وسائل السلامة، كما توجد به ممرات مرصوفة وأخرى ممهدة لممارسة رياضة المشي ورياضات أخرى مختلفة.

وتقدم العديد من المطاعم بالقرب من الواجهة وجبات متنوعة، إضافة إلى المقاهي التي توفر المشروبات الباردة والمثلجة، والساخنة كالقهوة والشاي وغيرهما.

وتعد ينبع وجهة صيفية مميزة أعلنتها الهيئة السعودية للسياحة ضمن برنامج "صيف السعودية 2021"، الذي أطلقته تحت عنوان "صيفنا على جوك" ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويساهم في تطوير المنتج السياحي السعودي وتنويع فرص الاستثمار فيه، وذلك من خلال 11 وجهة سياحية غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء الرائعة، ويقدم البرنامج ما يزيد على 500 تجربة سياحية، عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص، بباقات تلبي احتياجات جميع السياح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أنشطة متنوعة بالواجهة البحرية في ينبع.. "جولف" و"بحر" و"مسرح مفتوح"
سبق

‬تتنوع الأنشطة والهوايات في الواجهة البحرية بمدينة ينبع مثلما تتنوع تضاريس الساحل، ما بين المياه والرمال والمسطحات الخضراء، يتوافد السياح من داخل المملكة وخارجها لقضاء أوقات ممتعة.

وتعتبر الواجهة البحرية في ينبع الصناعية مكانًا معروفًا لدى سكان المدينة كوجهة سياحية متميزة، حيث تتنوع بها الأماكن الترفيهية، ويمكن للزوار مشاهدة لاعبي كرة الغولف في المسطحات الخضراء، أو الجلوس تحت المظلات قبالة مياه البحر، وتوجد في الواجهة أيضًا ألعاب للأطفال.

وبالقرب من الشاطئ يوجد المسرح المفتوح بتصميمه الروماني، الذي يتسم بأعمدته ومدرجاته التي تتخذ شكلًا دائريًا، وقد بني من الحجارة المستخرجة من قلب البحر الأحمر، ويعد المسرح مكانًا للعروض والفعاليات في المناسبات المختلفة كالأعياد، ويمكن للسائح التجول بداخله والتقاط الصور.

وتتميز الأنشطة البحرية التي يمكن ممارستها في واجهة ينبع الصناعية بأنها كثيرة لا حصر لها؛ إذ يستطيع الزوار ممارسة السباحة وركوب الدبابات البحرية والقوارب العائمة، ويتميز الشاطئ بسكون الأمواج وتوفر وسائل السلامة، كما توجد به ممرات مرصوفة وأخرى ممهدة لممارسة رياضة المشي ورياضات أخرى مختلفة.

وتقدم العديد من المطاعم بالقرب من الواجهة وجبات متنوعة، إضافة إلى المقاهي التي توفر المشروبات الباردة والمثلجة، والساخنة كالقهوة والشاي وغيرهما.

وتعد ينبع وجهة صيفية مميزة أعلنتها الهيئة السعودية للسياحة ضمن برنامج "صيف السعودية 2021"، الذي أطلقته تحت عنوان "صيفنا على جوك" ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويساهم في تطوير المنتج السياحي السعودي وتنويع فرص الاستثمار فيه، وذلك من خلال 11 وجهة سياحية غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء الرائعة، ويقدم البرنامج ما يزيد على 500 تجربة سياحية، عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص، بباقات تلبي احتياجات جميع السياح.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
03:07 PM

أنشطة متنوعة بالواجهة البحرية في ينبع.. "جولف" و"بحر" و"مسرح مفتوح"

الشاطئ يتميز بسكون الأمواج وتوفر وسائل السلامة.. مع ممرات مرصوفة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - ينبع
1
565

‬تتنوع الأنشطة والهوايات في الواجهة البحرية بمدينة ينبع مثلما تتنوع تضاريس الساحل، ما بين المياه والرمال والمسطحات الخضراء، يتوافد السياح من داخل المملكة وخارجها لقضاء أوقات ممتعة.

وتعتبر الواجهة البحرية في ينبع الصناعية مكانًا معروفًا لدى سكان المدينة كوجهة سياحية متميزة، حيث تتنوع بها الأماكن الترفيهية، ويمكن للزوار مشاهدة لاعبي كرة الغولف في المسطحات الخضراء، أو الجلوس تحت المظلات قبالة مياه البحر، وتوجد في الواجهة أيضًا ألعاب للأطفال.

وبالقرب من الشاطئ يوجد المسرح المفتوح بتصميمه الروماني، الذي يتسم بأعمدته ومدرجاته التي تتخذ شكلًا دائريًا، وقد بني من الحجارة المستخرجة من قلب البحر الأحمر، ويعد المسرح مكانًا للعروض والفعاليات في المناسبات المختلفة كالأعياد، ويمكن للسائح التجول بداخله والتقاط الصور.

وتتميز الأنشطة البحرية التي يمكن ممارستها في واجهة ينبع الصناعية بأنها كثيرة لا حصر لها؛ إذ يستطيع الزوار ممارسة السباحة وركوب الدبابات البحرية والقوارب العائمة، ويتميز الشاطئ بسكون الأمواج وتوفر وسائل السلامة، كما توجد به ممرات مرصوفة وأخرى ممهدة لممارسة رياضة المشي ورياضات أخرى مختلفة.

وتقدم العديد من المطاعم بالقرب من الواجهة وجبات متنوعة، إضافة إلى المقاهي التي توفر المشروبات الباردة والمثلجة، والساخنة كالقهوة والشاي وغيرهما.

وتعد ينبع وجهة صيفية مميزة أعلنتها الهيئة السعودية للسياحة ضمن برنامج "صيف السعودية 2021"، الذي أطلقته تحت عنوان "صيفنا على جوك" ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويساهم في تطوير المنتج السياحي السعودي وتنويع فرص الاستثمار فيه، وذلك من خلال 11 وجهة سياحية غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء الرائعة، ويقدم البرنامج ما يزيد على 500 تجربة سياحية، عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص، بباقات تلبي احتياجات جميع السياح.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,817
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,378
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,647
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,412

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة