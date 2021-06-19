النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد أسبوع حافل بالغبار.. "المسند": هدوء نسبي لـ"البوارح" حتى الأربعاء

توقّع سحباً قد تكون ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف

توقّع أستاذ المناخ سابقاً بجامعة القصيم ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، أ.د. عبدالله المسند، أن تهدأ رياح البوارح الرياح الشمالية الجافة المثيرة للغبار نسبياً بعد أسبوع حافل بالغبار حتى يوم الأربعاء المقبل.

ولفت المسند، إلى أنه من المتوقع أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة والطائف.

وأرفق في تغريدات على حسابه بتويتر، بياناً بدرجات الحرارة الصغرى المسجّلة، فجر اليوم، لـ 28 محطة في السعودية، حيث ما زالت القريات وطريف تسجلان درجة حرارة صغرى (الفجر) أقل من أبها، تلتها قائمة بدرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.

وعلى مستوى العالم نشر المسند، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتاً إلى أن المكسيك والجزائر وجنوب الولايات المتحدة وباكستان دخلت في القائمة مع دول حوض الخليج العربي، والتي عادة تسود القائمة طوال فصل الصيف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد أسبوع حافل بالغبار.. "المسند": هدوء نسبي لـ"البوارح" حتى الأربعاء
سبق

توقّع أستاذ المناخ سابقاً بجامعة القصيم ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، أ.د. عبدالله المسند، أن تهدأ رياح البوارح الرياح الشمالية الجافة المثيرة للغبار نسبياً بعد أسبوع حافل بالغبار حتى يوم الأربعاء المقبل.

ولفت المسند، إلى أنه من المتوقع أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة والطائف.

وأرفق في تغريدات على حسابه بتويتر، بياناً بدرجات الحرارة الصغرى المسجّلة، فجر اليوم، لـ 28 محطة في السعودية، حيث ما زالت القريات وطريف تسجلان درجة حرارة صغرى (الفجر) أقل من أبها، تلتها قائمة بدرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.

وعلى مستوى العالم نشر المسند، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتاً إلى أن المكسيك والجزائر وجنوب الولايات المتحدة وباكستان دخلت في القائمة مع دول حوض الخليج العربي، والتي عادة تسود القائمة طوال فصل الصيف.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
11:23 AM

بعد أسبوع حافل بالغبار.. "المسند": هدوء نسبي لـ"البوارح" حتى الأربعاء

توقّع سحباً قد تكون ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
648

توقّع أستاذ المناخ سابقاً بجامعة القصيم ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، أ.د. عبدالله المسند، أن تهدأ رياح البوارح الرياح الشمالية الجافة المثيرة للغبار نسبياً بعد أسبوع حافل بالغبار حتى يوم الأربعاء المقبل.

ولفت المسند، إلى أنه من المتوقع أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة والطائف.

وأرفق في تغريدات على حسابه بتويتر، بياناً بدرجات الحرارة الصغرى المسجّلة، فجر اليوم، لـ 28 محطة في السعودية، حيث ما زالت القريات وطريف تسجلان درجة حرارة صغرى (الفجر) أقل من أبها، تلتها قائمة بدرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.

وعلى مستوى العالم نشر المسند، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتاً إلى أن المكسيك والجزائر وجنوب الولايات المتحدة وباكستان دخلت في القائمة مع دول حوض الخليج العربي، والتي عادة تسود القائمة طوال فصل الصيف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,148
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,276
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,896

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة