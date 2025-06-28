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بورصة وول ستريت ترتفع بدعم من تفاؤل المستثمرين قبيل قمة العشرين

المستثمرون يتطلعون إلى تقدم بشأن النزاع التجاري بين واشنطن وبكين

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا، يوم الخميس، بعد موجة صعود شملت معظم القطاعات، مع تطلع المستثمرين إلى تقدم بشأن النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين عندما يجتمع زعيما أكبر اقتصادين في العالم على هامش قمة مجموعة العشرين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضًا 11.05 نقطة، أو 0.04%، إلى 26525.77 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 11.14 نقطة، أو 0.38%، ليغلق عند 2924.92 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعًا 57.79 نقطة، أو 0.73%، إلى 7967.76 نقطة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بورصة وول ستريت ترتفع بدعم من تفاؤل المستثمرين قبيل قمة العشرين
سبق

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا، يوم الخميس، بعد موجة صعود شملت معظم القطاعات، مع تطلع المستثمرين إلى تقدم بشأن النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين عندما يجتمع زعيما أكبر اقتصادين في العالم على هامش قمة مجموعة العشرين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضًا 11.05 نقطة، أو 0.04%، إلى 26525.77 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 11.14 نقطة، أو 0.38%، ليغلق عند 2924.92 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعًا 57.79 نقطة، أو 0.73%، إلى 7967.76 نقطة.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
04:28 AM

بورصة وول ستريت ترتفع بدعم من تفاؤل المستثمرين قبيل قمة العشرين

المستثمرون يتطلعون إلى تقدم بشأن النزاع التجاري بين واشنطن وبكين

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صحيفة سبق الإلكترونية - نيويورك
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أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا، يوم الخميس، بعد موجة صعود شملت معظم القطاعات، مع تطلع المستثمرين إلى تقدم بشأن النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين عندما يجتمع زعيما أكبر اقتصادين في العالم على هامش قمة مجموعة العشرين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضًا 11.05 نقطة، أو 0.04%، إلى 26525.77 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 11.14 نقطة، أو 0.38%، ليغلق عند 2924.92 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعًا 57.79 نقطة، أو 0.73%، إلى 7967.76 نقطة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,332
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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32,184
29 مليار ..

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