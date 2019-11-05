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"سبق" ترصد ممارسة بعض الأجانب البيع في الأسواق الشعبية

أصحاب المحال يشتكون من العمالة المخالفة

شكا عدد من المواطنين بمنطقة القصيم، تكاثر العمالة المخالفة لأنظمة البيع في الأسواق الشعبية.

وقال أصحاب المحال: إن الأسواق الشعبية أو ما يسمى سوق الجمعة؛ يشهد تزاحم ومنافسة العمالة المخالفة؛ حيث يعرضون سلعًا بعضها مجهول المصدر.

وطالب مواطنون الجهات ذات العلاقة ولجان التوطين بالتدخل والإشراف على الأسواق الشعبية.

بدورها رصدت عدسة "سبق" بعض الأجانب يمارسون البيع في الأماكن العامة.

القصيم الأسواق الشعبية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"سبق" ترصد ممارسة بعض الأجانب البيع في الأسواق الشعبية
سبق

شكا عدد من المواطنين بمنطقة القصيم، تكاثر العمالة المخالفة لأنظمة البيع في الأسواق الشعبية.

وقال أصحاب المحال: إن الأسواق الشعبية أو ما يسمى سوق الجمعة؛ يشهد تزاحم ومنافسة العمالة المخالفة؛ حيث يعرضون سلعًا بعضها مجهول المصدر.

وطالب مواطنون الجهات ذات العلاقة ولجان التوطين بالتدخل والإشراف على الأسواق الشعبية.

بدورها رصدت عدسة "سبق" بعض الأجانب يمارسون البيع في الأماكن العامة.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
07:26 PM

"سبق" ترصد ممارسة بعض الأجانب البيع في الأسواق الشعبية

أصحاب المحال يشتكون من العمالة المخالفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شكا عدد من المواطنين بمنطقة القصيم، تكاثر العمالة المخالفة لأنظمة البيع في الأسواق الشعبية.

وقال أصحاب المحال: إن الأسواق الشعبية أو ما يسمى سوق الجمعة؛ يشهد تزاحم ومنافسة العمالة المخالفة؛ حيث يعرضون سلعًا بعضها مجهول المصدر.

وطالب مواطنون الجهات ذات العلاقة ولجان التوطين بالتدخل والإشراف على الأسواق الشعبية.

بدورها رصدت عدسة "سبق" بعض الأجانب يمارسون البيع في الأماكن العامة.

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