النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدرب الأخضر: أنا فخور باللاعبين .. لعبنا ضد عناصر لديهم خبرة كبيرة

قال مدرب المنتخب السعودي "لورينت"، إن فريقه واجه منتخبات تملك الخبرة في بطولة كأس العرب، مشيرًا إلى أنه فخور بجميع اللاعبين الذين شاركوا في البطولة.

وكان الأخضر ودّع البطولة، اليوم الثلاثاء، بخسارته أمام المغرب بهدف دون رد، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، التي تستضيفها الدوحة العاصمة القطرية.

وزاد المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "المباراة كانت صعبة وللأسف استقبلنا هدفًا من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، أنا فخور باللاعبين، خصوصًا أننا لعبنا ضد لاعبين لديهم خبرة كبيرة".

وأختتم "لورينت" : "خسرنا مباراتين بسبب المستوى التنافسي العالي في البطولة، والذي تسبب في استقبالنا هدفين في آخر الشوط الأول، وهذا دليل على قوة مستوى التنافس".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مدرب الأخضر: أنا فخور باللاعبين .. لعبنا ضد عناصر لديهم خبرة كبيرة
سبق

قال مدرب المنتخب السعودي "لورينت"، إن فريقه واجه منتخبات تملك الخبرة في بطولة كأس العرب، مشيرًا إلى أنه فخور بجميع اللاعبين الذين شاركوا في البطولة.

وكان الأخضر ودّع البطولة، اليوم الثلاثاء، بخسارته أمام المغرب بهدف دون رد، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، التي تستضيفها الدوحة العاصمة القطرية.

وزاد المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "المباراة كانت صعبة وللأسف استقبلنا هدفًا من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، أنا فخور باللاعبين، خصوصًا أننا لعبنا ضد لاعبين لديهم خبرة كبيرة".

وأختتم "لورينت" : "خسرنا مباراتين بسبب المستوى التنافسي العالي في البطولة، والذي تسبب في استقبالنا هدفين في آخر الشوط الأول، وهذا دليل على قوة مستوى التنافس".

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
09:25 PM

مدرب الأخضر: أنا فخور باللاعبين .. لعبنا ضد عناصر لديهم خبرة كبيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,873

قال مدرب المنتخب السعودي "لورينت"، إن فريقه واجه منتخبات تملك الخبرة في بطولة كأس العرب، مشيرًا إلى أنه فخور بجميع اللاعبين الذين شاركوا في البطولة.

وكان الأخضر ودّع البطولة، اليوم الثلاثاء، بخسارته أمام المغرب بهدف دون رد، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، التي تستضيفها الدوحة العاصمة القطرية.

وزاد المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "المباراة كانت صعبة وللأسف استقبلنا هدفًا من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، أنا فخور باللاعبين، خصوصًا أننا لعبنا ضد لاعبين لديهم خبرة كبيرة".

وأختتم "لورينت" : "خسرنا مباراتين بسبب المستوى التنافسي العالي في البطولة، والذي تسبب في استقبالنا هدفين في آخر الشوط الأول، وهذا دليل على قوة مستوى التنافس".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,305
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,593
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,348
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,360

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة