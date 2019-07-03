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"اتحاد الهجن" يعلن إقامة سباق إعدادي بميدان الطائف

في إطار استعدادات الملاك للمشاركة بالسباقات للموسم القادم

أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن إقامة سباق إعدادي لملّاك الهجن في ميدان الطائف لسباقات الهجن، ابتداء من السبت 10 ذي القعدة وحتى يوم الخميس 15 من الشهر ذاته، الموافق من 13 - 18 يوليو 2019م.‪


وأوضح الاتحاد أن السباق يأتي في إطار استعدادات الملاك للمشاركة في سباقات الهجن للموسم القادم، والتي تعتبر الطائف انطلاقتها، مشيرًا إلى أن التسجيل في السباق الإعدادي سيتم عبر إدارة ميدان الطائف.

وسيكون مجموع الأشواط 151 شوطًا لجميع الأعمار حسب الترتيب التالي:

‪السبت 10/ 11/ 1440 - قعدان مفاريد - 30 شوطًا.

الأحد 11/ 11/ 1440 - بكار مفاريد - 35 شوطًا.

الاثنين 12/ 11/ 1440 - قعدان حقايق - 20 شوطًا.

الثلاثاء 13/ 11/ 1440 - بكار حقايق - 24 شوطًا.

‪الأربعاء 14/ 11/ 1440 - لقايا وجذاع - 22 شوطًا.

‪الخميس 15/ 11/ 1440 - ثنايا، زمول، حيل وسودانيات - 20 شوطًا.

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"اتحاد الهجن" يعلن إقامة سباق إعدادي بميدان الطائف
سبق

أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن إقامة سباق إعدادي لملّاك الهجن في ميدان الطائف لسباقات الهجن، ابتداء من السبت 10 ذي القعدة وحتى يوم الخميس 15 من الشهر ذاته، الموافق من 13 - 18 يوليو 2019م.‪


وأوضح الاتحاد أن السباق يأتي في إطار استعدادات الملاك للمشاركة في سباقات الهجن للموسم القادم، والتي تعتبر الطائف انطلاقتها، مشيرًا إلى أن التسجيل في السباق الإعدادي سيتم عبر إدارة ميدان الطائف.

وسيكون مجموع الأشواط 151 شوطًا لجميع الأعمار حسب الترتيب التالي:

‪السبت 10/ 11/ 1440 - قعدان مفاريد - 30 شوطًا.

الأحد 11/ 11/ 1440 - بكار مفاريد - 35 شوطًا.

الاثنين 12/ 11/ 1440 - قعدان حقايق - 20 شوطًا.

الثلاثاء 13/ 11/ 1440 - بكار حقايق - 24 شوطًا.

‪الأربعاء 14/ 11/ 1440 - لقايا وجذاع - 22 شوطًا.

‪الخميس 15/ 11/ 1440 - ثنايا، زمول، حيل وسودانيات - 20 شوطًا.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
05:36 PM

"اتحاد الهجن" يعلن إقامة سباق إعدادي بميدان الطائف

في إطار استعدادات الملاك للمشاركة بالسباقات للموسم القادم

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نافل السبيعي - الرياض
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1,633

أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن إقامة سباق إعدادي لملّاك الهجن في ميدان الطائف لسباقات الهجن، ابتداء من السبت 10 ذي القعدة وحتى يوم الخميس 15 من الشهر ذاته، الموافق من 13 - 18 يوليو 2019م.‪


وأوضح الاتحاد أن السباق يأتي في إطار استعدادات الملاك للمشاركة في سباقات الهجن للموسم القادم، والتي تعتبر الطائف انطلاقتها، مشيرًا إلى أن التسجيل في السباق الإعدادي سيتم عبر إدارة ميدان الطائف.

وسيكون مجموع الأشواط 151 شوطًا لجميع الأعمار حسب الترتيب التالي:

‪السبت 10/ 11/ 1440 - قعدان مفاريد - 30 شوطًا.

الأحد 11/ 11/ 1440 - بكار مفاريد - 35 شوطًا.

الاثنين 12/ 11/ 1440 - قعدان حقايق - 20 شوطًا.

الثلاثاء 13/ 11/ 1440 - بكار حقايق - 24 شوطًا.

‪الأربعاء 14/ 11/ 1440 - لقايا وجذاع - 22 شوطًا.

‪الخميس 15/ 11/ 1440 - ثنايا، زمول، حيل وسودانيات - 20 شوطًا.

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200 مليون

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