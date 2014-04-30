نَقْل إثيوبي لغرفة العناية بمستشفى الأفلاج بعد طعنات ابن جلدته

الأسباب مجهولة والتحقيقات جارية

تباشر الجهات الأمنية بمحافظة الأفلاج اليوم التحقيق في تعرُّض وافد إفريقي لطعنات بآلة حادة، سددها له ابن جلدته؛ ونُقل متأثرًا بإصابته لمستشفى الأفلاج العام.

وتلقت الجهات الأمنية في أحد مراكز الأفلاج بلاغًا عن تعرُّض وافد من جنسية إثيوبية لطعنات في الظهر، سددها له ابن جلدته. وتم على الفور نقل المصاب لمستشفى الأفلاج العام، وأُدخل غرف العناية متأثرًا بإصابته. فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا في الحادثة لمعرفة أسبابها المجهولة ودوافعها.