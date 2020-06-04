النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"اليوسف" يناقش خطة التقاضي عن بعد والتحديات المستقبلية

تناول أبرز مستهدفات المرحلة القادمة لدى محاكم ديوان المظالم

عقد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم اجتماعًا لمناقشة خطة التقاضي عن بعد المعلن عنها في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ ، والتحديات المستقبلية، بحضور نائب رئيس الديوان للشؤون التنفيذية الشيخ إبراهيم بن عبدالله المطرودي، ونائب رئيس الديوان للشؤون القضائية الشيخ علي بن محمد السلطان، وعددٍ من المتخصصين بالشأن القضائي والتقني في خطة التحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم.

وتطرق الاجتماع إلى التعريف الشامل بخدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، والإمكانات التقنية التي تحتويها الخدمة، وأبرز النتائج التي ستُسهم في بلورة العملية القضائية على نحوٍ إلكتروني متكامل، حيث ستتحول الإجراءات القضائية وفق مجريات هذه الخدمة إلى مسارات تقنية بدءًا من قيد الدعوى وحتى الترافع فيها أمام القضاء الإداري، إلى جانب مناقشة عوامل التطوير الممكنة خلال المراحل الأولى من تنفيذ الخدمة.

كما ناقش المجتمعون آلية إجراءات العمل في الجلسة القضائية عن بعد، والبرنامج التقني المستخدم في هذه الخدمة، والخطوات المعتمدة من خلاله للدخول إلى الجلسة القضائية الإلكترونية، إلى جانب كيفية تعامل أطراف الدعوى مع هذه الخدمة بدخولهم عبر منصة معين الإلكترونية، بالإضافة إلى الخصائص التقنية التي تتعلق بعمل القضاة في أثناء عقد الجلسات الإلكترونية.

كما تناول الاجتماع أبرز مستهدفات المرحلة القادمة من خطة تطبيق التقاضي الإلكتروني لدى محاكم ديوان المظالم؛ حيث ستتولى الدراسات التقنية من قِبل المتخصصين في معالجة وتصحيح جميع الملحوظات والمقترحات التي ترد من أصحاب الفضيلة القضاة، بالإضافة إلى ملحوظات المستفيدين؛ للعمل على تطويرها وتحسين جودة الخدمة.

ديوان المظالم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"اليوسف" يناقش خطة التقاضي عن بعد والتحديات المستقبلية
سبق

عقد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم اجتماعًا لمناقشة خطة التقاضي عن بعد المعلن عنها في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ ، والتحديات المستقبلية، بحضور نائب رئيس الديوان للشؤون التنفيذية الشيخ إبراهيم بن عبدالله المطرودي، ونائب رئيس الديوان للشؤون القضائية الشيخ علي بن محمد السلطان، وعددٍ من المتخصصين بالشأن القضائي والتقني في خطة التحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم.

وتطرق الاجتماع إلى التعريف الشامل بخدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، والإمكانات التقنية التي تحتويها الخدمة، وأبرز النتائج التي ستُسهم في بلورة العملية القضائية على نحوٍ إلكتروني متكامل، حيث ستتحول الإجراءات القضائية وفق مجريات هذه الخدمة إلى مسارات تقنية بدءًا من قيد الدعوى وحتى الترافع فيها أمام القضاء الإداري، إلى جانب مناقشة عوامل التطوير الممكنة خلال المراحل الأولى من تنفيذ الخدمة.

كما ناقش المجتمعون آلية إجراءات العمل في الجلسة القضائية عن بعد، والبرنامج التقني المستخدم في هذه الخدمة، والخطوات المعتمدة من خلاله للدخول إلى الجلسة القضائية الإلكترونية، إلى جانب كيفية تعامل أطراف الدعوى مع هذه الخدمة بدخولهم عبر منصة معين الإلكترونية، بالإضافة إلى الخصائص التقنية التي تتعلق بعمل القضاة في أثناء عقد الجلسات الإلكترونية.

كما تناول الاجتماع أبرز مستهدفات المرحلة القادمة من خطة تطبيق التقاضي الإلكتروني لدى محاكم ديوان المظالم؛ حيث ستتولى الدراسات التقنية من قِبل المتخصصين في معالجة وتصحيح جميع الملحوظات والمقترحات التي ترد من أصحاب الفضيلة القضاة، بالإضافة إلى ملحوظات المستفيدين؛ للعمل على تطويرها وتحسين جودة الخدمة.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
10:36 PM

"اليوسف" يناقش خطة التقاضي عن بعد والتحديات المستقبلية

تناول أبرز مستهدفات المرحلة القادمة لدى محاكم ديوان المظالم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
743

عقد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم اجتماعًا لمناقشة خطة التقاضي عن بعد المعلن عنها في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ ، والتحديات المستقبلية، بحضور نائب رئيس الديوان للشؤون التنفيذية الشيخ إبراهيم بن عبدالله المطرودي، ونائب رئيس الديوان للشؤون القضائية الشيخ علي بن محمد السلطان، وعددٍ من المتخصصين بالشأن القضائي والتقني في خطة التحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم.

وتطرق الاجتماع إلى التعريف الشامل بخدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، والإمكانات التقنية التي تحتويها الخدمة، وأبرز النتائج التي ستُسهم في بلورة العملية القضائية على نحوٍ إلكتروني متكامل، حيث ستتحول الإجراءات القضائية وفق مجريات هذه الخدمة إلى مسارات تقنية بدءًا من قيد الدعوى وحتى الترافع فيها أمام القضاء الإداري، إلى جانب مناقشة عوامل التطوير الممكنة خلال المراحل الأولى من تنفيذ الخدمة.

كما ناقش المجتمعون آلية إجراءات العمل في الجلسة القضائية عن بعد، والبرنامج التقني المستخدم في هذه الخدمة، والخطوات المعتمدة من خلاله للدخول إلى الجلسة القضائية الإلكترونية، إلى جانب كيفية تعامل أطراف الدعوى مع هذه الخدمة بدخولهم عبر منصة معين الإلكترونية، بالإضافة إلى الخصائص التقنية التي تتعلق بعمل القضاة في أثناء عقد الجلسات الإلكترونية.

كما تناول الاجتماع أبرز مستهدفات المرحلة القادمة من خطة تطبيق التقاضي الإلكتروني لدى محاكم ديوان المظالم؛ حيث ستتولى الدراسات التقنية من قِبل المتخصصين في معالجة وتصحيح جميع الملحوظات والمقترحات التي ترد من أصحاب الفضيلة القضاة، بالإضافة إلى ملحوظات المستفيدين؛ للعمل على تطويرها وتحسين جودة الخدمة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,226
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,215
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,906

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة