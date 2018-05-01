"زراعة النماص" تقيم ورشة للتوعية بالزراعة العضوية بين المزارعين والمستهلكين

ضمن الخطة الإرشادية لفرع الوزارة بمنطقة عسير خلال العام 2018

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير -ممثلاً بمكتب الوزارة بمحافظة النماص بالتعاون مع إدارة الإنتاج العضوي في مقر بيت الطالب بالمحافظة- ورشة عمل تعريفية عن الزراعة العضوية.

وتأتي هذه الورشة ضمن الخطة الإرشادية للزراعة العضوية التي ينفذها فرع الوزارة بمنطقة عسير خلال العام 2018، لنشر ثقافة الزراعة العضوية والتوعية بأهميتها بين المزارعين والمستهلكين.

وشهدت الورشة التي قدمها المهندس خالد بن حسين العطافي والمهندس نبيل بن علي الوصيبعي، حضور عدد من المزارعين والمهتمين وتفاعلاً مع المحاضرين.