فرق الدفاع المدني بتبوك تسيطر على حريق اندلع في محلات تجارية بالسوق الدولي

اندلع حريق ضخم مساء أمس الجمعة في السوق الدولي بتبوك وهو السوق المخصص لبيع الأثاثوالمفروشات وتحديداً كانت البداية في قسم سوق الخردة والاثاث المستعمل من السوق .



وقد سيطرت فرق الدفاع المدني بفضل الله على الحريق الذي نشب في عدد من المحلات التجاريةبالسوق الدولي بمدينة تبوك ، وقد باشرت الفرق عمليات الإخماد والتبريد للتثبت من عدم وجود بقايانيران .



وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع بن زايد العمري بأنه فيتمام الساعة الرابعة و 54 دقيقة من مساء هذا اليوم الجمعة الموافق 8 / 9 /1441هـ قد تلقى مركزالتحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك بلاغاً يفيد بإندلاع حريق بموقع السوقالدولي غرب مدينة تبوك ، لتباشر على الفور فرق الإطفاء والإنقاذ بالمعدات والأدوات المهيئة لمثل هذهالحوادث التي تم على إثراها إخماد النيران والسيطرة عليها ، مشيراُ إلى أن فرق الدفاع المدني بعدإخماد ومحاصرة الحريق والسيطرة عليه ، تبين لها - ولله الحمد - عدم وجود اي إصابات أو وفيات وكانذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة ، حيت نتج عن الحادث تضرر 33 محل تجاري ولا يزال التحقيقجاري لمعرفة أسباب الحريق .



وأكد " العمري " ضرورة التقيد باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق داخل المحلات التجارية ، ولفتإلى أنه في حالة الرغبة في معرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات يرجى متابعة الموقع الرسمي للمديريةالعامة للدفاع المدني www.998.gov.sa وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، متمنياالسلامة للجميع.