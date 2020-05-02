النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية

فرق الدفاع المدني بتبوك تسيطر على حريق اندلع في محلات تجارية بالسوق الدولي

اندلع حريق ضخم مساء أمس الجمعة في السوق الدولي بتبوك وهو السوق المخصص لبيع الأثاثوالمفروشات وتحديداً كانت البداية في قسم سوق الخردة والاثاث المستعمل من السوق .

وقد سيطرت فرق الدفاع المدني بفضل الله على الحريق الذي نشب في عدد من المحلات التجاريةبالسوق الدولي بمدينة تبوك ، وقد باشرت الفرق عمليات الإخماد والتبريد للتثبت من عدم وجود بقايانيران .

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع بن زايد العمري بأنه فيتمام الساعة الرابعة و 54 دقيقة من مساء هذا اليوم الجمعة الموافق 8 / 9 /1441هـ قد تلقى مركزالتحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك بلاغاً يفيد بإندلاع حريق بموقع السوقالدولي غرب مدينة تبوك ، لتباشر على الفور فرق الإطفاء والإنقاذ بالمعدات والأدوات المهيئة لمثل هذهالحوادث التي تم على إثراها إخماد النيران والسيطرة عليها ، مشيراُ إلى أن فرق الدفاع المدني بعدإخماد ومحاصرة الحريق والسيطرة عليه ، تبين لها - ولله الحمد - عدم وجود اي إصابات أو وفيات وكانذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة ، حيت نتج عن الحادث تضرر 33 محل تجاري ولا يزال التحقيقجاري لمعرفة أسباب الحريق .

وأكد " العمري " ضرورة التقيد باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق داخل المحلات التجارية ، ولفتإلى أنه في حالة الرغبة في معرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات يرجى متابعة الموقع الرسمي للمديريةالعامة للدفاع المدني www.998.gov.sa وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، متمنياالسلامة للجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فرق الدفاع المدني بتبوك تسيطر على حريق اندلع في محلات تجارية بالسوق الدولي
سبق

اندلع حريق ضخم مساء أمس الجمعة في السوق الدولي بتبوك وهو السوق المخصص لبيع الأثاثوالمفروشات وتحديداً كانت البداية في قسم سوق الخردة والاثاث المستعمل من السوق .

وقد سيطرت فرق الدفاع المدني بفضل الله على الحريق الذي نشب في عدد من المحلات التجاريةبالسوق الدولي بمدينة تبوك ، وقد باشرت الفرق عمليات الإخماد والتبريد للتثبت من عدم وجود بقايانيران .

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع بن زايد العمري بأنه فيتمام الساعة الرابعة و 54 دقيقة من مساء هذا اليوم الجمعة الموافق 8 / 9 /1441هـ قد تلقى مركزالتحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك بلاغاً يفيد بإندلاع حريق بموقع السوقالدولي غرب مدينة تبوك ، لتباشر على الفور فرق الإطفاء والإنقاذ بالمعدات والأدوات المهيئة لمثل هذهالحوادث التي تم على إثراها إخماد النيران والسيطرة عليها ، مشيراُ إلى أن فرق الدفاع المدني بعدإخماد ومحاصرة الحريق والسيطرة عليه ، تبين لها - ولله الحمد - عدم وجود اي إصابات أو وفيات وكانذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة ، حيت نتج عن الحادث تضرر 33 محل تجاري ولا يزال التحقيقجاري لمعرفة أسباب الحريق .

وأكد " العمري " ضرورة التقيد باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق داخل المحلات التجارية ، ولفتإلى أنه في حالة الرغبة في معرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات يرجى متابعة الموقع الرسمي للمديريةالعامة للدفاع المدني www.998.gov.sa وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، متمنياالسلامة للجميع.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
02:47 AM

فرق الدفاع المدني بتبوك تسيطر على حريق اندلع في محلات تجارية بالسوق الدولي

A A A
نواف الغضوري - تبوك
1
1,815

اندلع حريق ضخم مساء أمس الجمعة في السوق الدولي بتبوك وهو السوق المخصص لبيع الأثاثوالمفروشات وتحديداً كانت البداية في قسم سوق الخردة والاثاث المستعمل من السوق .

وقد سيطرت فرق الدفاع المدني بفضل الله على الحريق الذي نشب في عدد من المحلات التجاريةبالسوق الدولي بمدينة تبوك ، وقد باشرت الفرق عمليات الإخماد والتبريد للتثبت من عدم وجود بقايانيران .

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع بن زايد العمري بأنه فيتمام الساعة الرابعة و 54 دقيقة من مساء هذا اليوم الجمعة الموافق 8 / 9 /1441هـ قد تلقى مركزالتحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك بلاغاً يفيد بإندلاع حريق بموقع السوقالدولي غرب مدينة تبوك ، لتباشر على الفور فرق الإطفاء والإنقاذ بالمعدات والأدوات المهيئة لمثل هذهالحوادث التي تم على إثراها إخماد النيران والسيطرة عليها ، مشيراُ إلى أن فرق الدفاع المدني بعدإخماد ومحاصرة الحريق والسيطرة عليه ، تبين لها - ولله الحمد - عدم وجود اي إصابات أو وفيات وكانذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة ، حيت نتج عن الحادث تضرر 33 محل تجاري ولا يزال التحقيقجاري لمعرفة أسباب الحريق .

وأكد " العمري " ضرورة التقيد باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق داخل المحلات التجارية ، ولفتإلى أنه في حالة الرغبة في معرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات يرجى متابعة الموقع الرسمي للمديريةالعامة للدفاع المدني www.998.gov.sa وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، متمنياالسلامة للجميع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,767
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,497
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,867
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,853

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة