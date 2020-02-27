ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، عن وزير الشؤون الاجتماعية الإستوني تانيل كييك قوله للتلفزيون الإستوني: "نتحدث عن مقيم دائم في إستونيا وليس عن مواطن إستوني"؛ مبينًا أنه مواطن إيراني.

إستونيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا لشخص قادم من إيران وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-27 سجلت إستونيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل عاد من إيران. ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، عن وزير الشؤون الاجتماعية الإستوني تانيل كييك قوله للتلفزيون الإستوني: "نتحدث عن مقيم دائم في إستونيا وليس عن مواطن إستوني"؛ مبينًا أنه مواطن إيراني.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 10:31 AM

إستونيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا لشخص قادم من إيران وزير الشؤون: رجل مقيم من الجنسية الإيرانية وكان عائدًا من طهران





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سجلت إستونيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل عاد من إيران.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، عن وزير الشؤون الاجتماعية الإستوني تانيل كييك قوله للتلفزيون الإستوني: "نتحدث عن مقيم دائم في إستونيا وليس عن مواطن إستوني"؛ مبينًا أنه مواطن إيراني.