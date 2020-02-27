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إستونيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا لشخص قادم من إيران

وزير الشؤون: رجل مقيم من الجنسية الإيرانية وكان عائدًا من طهران

سجلت إستونيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل عاد من إيران.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، عن وزير الشؤون الاجتماعية الإستوني تانيل كييك قوله للتلفزيون الإستوني: "نتحدث عن مقيم دائم في إستونيا وليس عن مواطن إستوني"؛ مبينًا أنه مواطن إيراني.

إستونيا فيروس كورونا الجديد

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إستونيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا لشخص قادم من إيران
سبق

سجلت إستونيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل عاد من إيران.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، عن وزير الشؤون الاجتماعية الإستوني تانيل كييك قوله للتلفزيون الإستوني: "نتحدث عن مقيم دائم في إستونيا وليس عن مواطن إستوني"؛ مبينًا أنه مواطن إيراني.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
10:31 AM

إستونيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا لشخص قادم من إيران

وزير الشؤون: رجل مقيم من الجنسية الإيرانية وكان عائدًا من طهران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت إستونيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل عاد من إيران.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، عن وزير الشؤون الاجتماعية الإستوني تانيل كييك قوله للتلفزيون الإستوني: "نتحدث عن مقيم دائم في إستونيا وليس عن مواطن إستوني"؛ مبينًا أنه مواطن إيراني.

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