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في الجولة الأولى من كأس العرب وبهدفين .. الإمارات تتجاوز محطة سوريا

حقق المنتخب الإماراتي فوزاً ثميناً على نظيره المنتخب السوري بهدفين مقابل هدف في آخر لقاءات اليوم الأول من البطولة والذي أقيم على ملعب "974" في العاصمة القطرية الدوحة في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العرب لكرة القدم FIFA قطر 2021.

واستهل المنتخب الإماراتي المباراة بقوة مسجلاً هدفين في الشوط الأول عن طريق كايو في الدقيقة 24 وعلي صالح في الدقيقة 30، وتمكن ورد السلامة لاعب منتخب سوريا من تقليص الفارق بإحرازه الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة حصد المنتخب الإماراتي أول ثلاث نقاط له في البطولة فأصبح في المركز الثاني على لائحة ترتيب منتخبات المجموعة الثانية خلف المنتخب التونسي الذي استهل مشواره في البطولة بالتغلب على شقيقه المنتخب الموريتاني (5-1).

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في الجولة الأولى من كأس العرب وبهدفين .. الإمارات تتجاوز محطة سوريا
سبق

حقق المنتخب الإماراتي فوزاً ثميناً على نظيره المنتخب السوري بهدفين مقابل هدف في آخر لقاءات اليوم الأول من البطولة والذي أقيم على ملعب "974" في العاصمة القطرية الدوحة في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العرب لكرة القدم FIFA قطر 2021.

واستهل المنتخب الإماراتي المباراة بقوة مسجلاً هدفين في الشوط الأول عن طريق كايو في الدقيقة 24 وعلي صالح في الدقيقة 30، وتمكن ورد السلامة لاعب منتخب سوريا من تقليص الفارق بإحرازه الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة حصد المنتخب الإماراتي أول ثلاث نقاط له في البطولة فأصبح في المركز الثاني على لائحة ترتيب منتخبات المجموعة الثانية خلف المنتخب التونسي الذي استهل مشواره في البطولة بالتغلب على شقيقه المنتخب الموريتاني (5-1).

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
12:31 AM

في الجولة الأولى من كأس العرب وبهدفين .. الإمارات تتجاوز محطة سوريا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق المنتخب الإماراتي فوزاً ثميناً على نظيره المنتخب السوري بهدفين مقابل هدف في آخر لقاءات اليوم الأول من البطولة والذي أقيم على ملعب "974" في العاصمة القطرية الدوحة في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العرب لكرة القدم FIFA قطر 2021.

واستهل المنتخب الإماراتي المباراة بقوة مسجلاً هدفين في الشوط الأول عن طريق كايو في الدقيقة 24 وعلي صالح في الدقيقة 30، وتمكن ورد السلامة لاعب منتخب سوريا من تقليص الفارق بإحرازه الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة حصد المنتخب الإماراتي أول ثلاث نقاط له في البطولة فأصبح في المركز الثاني على لائحة ترتيب منتخبات المجموعة الثانية خلف المنتخب التونسي الذي استهل مشواره في البطولة بالتغلب على شقيقه المنتخب الموريتاني (5-1).

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