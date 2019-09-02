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"رونالدو وميسي وفان دايك" يتنافسون على لقب الأفضل في العالم

"فيفا" تعلن: "جوارديولا وكلوب وبوتشيتينو" مرشحون لأفضل مدرب

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، عن اللاعبين الثلاثة المرشحين للمنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2019، والترشيحات النهائية في 8 جوائز.
وضمت قائمة المرشحين لجائزة الأفضل "The BEST" لعام 2019: البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة، والهولندي فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول.

كما ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب رجال: بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ويورجن كلوب مدرب ليفربول، وماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام.
أما المتنافسون على جائزة بوشكاس لأفضل هدف؛ فهم: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، والكولومبي خوان فرناندو كينترو (ريفربلايت الأرجنتيني)، والمجري دانييل زسوري (ديبريسين).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رونالدو وميسي وفان دايك" يتنافسون على لقب الأفضل في العالم
سبق

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، عن اللاعبين الثلاثة المرشحين للمنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2019، والترشيحات النهائية في 8 جوائز.
وضمت قائمة المرشحين لجائزة الأفضل "The BEST" لعام 2019: البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة، والهولندي فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول.

كما ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب رجال: بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ويورجن كلوب مدرب ليفربول، وماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام.
أما المتنافسون على جائزة بوشكاس لأفضل هدف؛ فهم: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، والكولومبي خوان فرناندو كينترو (ريفربلايت الأرجنتيني)، والمجري دانييل زسوري (ديبريسين).

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
02:07 PM

"رونالدو وميسي وفان دايك" يتنافسون على لقب الأفضل في العالم

"فيفا" تعلن: "جوارديولا وكلوب وبوتشيتينو" مرشحون لأفضل مدرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، عن اللاعبين الثلاثة المرشحين للمنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2019، والترشيحات النهائية في 8 جوائز.
وضمت قائمة المرشحين لجائزة الأفضل "The BEST" لعام 2019: البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة، والهولندي فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول.

كما ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب رجال: بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ويورجن كلوب مدرب ليفربول، وماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام.
أما المتنافسون على جائزة بوشكاس لأفضل هدف؛ فهم: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، والكولومبي خوان فرناندو كينترو (ريفربلايت الأرجنتيني)، والمجري دانييل زسوري (ديبريسين).

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53.8 مليار

31 يوليو
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