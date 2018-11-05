محافظ الداير يتفقد مراكز السلف ودفا وعثوان وآل زيدان

استمع للمطالب التنموية واحتياجات الأهالي في قراهم

زار محافظ الداير، نايف بن ناصر بن لبدة؛ المراكز الحدودية بالمحافظة، حيث تفقد مراكز: السلف، ودفا، وعثوان، وآل زيدان، والقرى التابعة لها.

والتقى بمشايخ القبائل، وممثلي الجهات الحكومية، واطلع على سير العمل داخل المراكز واستمع لشرح من رؤسائها عن الأعمال التي يقومون بها، سواء في خدمة المواطنين، أو في حفظ الأمن، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

والتقى محافظ الداير، بعدد من مشايخ القبائل والمواطنين، واستمع لمطالبهم التنموية واحتياجات الأهالي في قراهم.

وأكد "ابن لبدة" أن مثل هذه الزيارات الميدانية واللقاء بالأهالي؛ تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة، ونائبه، المستمرة الناصة على تلمس الاحتياجات والاطلاع عن كثب على كل ما يحتاجه المواطن من خدمات نسعى لتوفيرها بالتعاون مع القطاعات كافة.

وأوضح أن الدولة ـ رعاها الله ـ تسعى لتسخير الإمكانات والاحتياجات للمواطنين في مختلف المجالات، وهذا ما نلحظه ـ ولله الحمدـ.

وأكد اهتمام أمير المنطقة ونائبه ـ حفظهما الله ـ على متابعة كل ما يحتاجه المواطنون في مختلف أنحاء المنطقة.

رافق المحافظ، خلال الزيارة، مدير شرطة الداير، المقدم حوذان الجابري، ورئيس بلدية الداير، المهندس عبدالمجيد مذكور، وعدد من القيادات الأمنية، وممثلي الجهات الحكومية والخدمية.