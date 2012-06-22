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"الشغدلي": ينبع تمتلك البنى التحتية والعلوية المتطورة التي أوجدتها الدولة لجذب المستثمرين

قال: نسبة الإشغال الكبيرة في قطاع الإيواء تدلل على ما تحظى به في نفوس المواطنين والمقيمين

أكد رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي، أن الموسم السياحي الحالي ونسبة الإشغال الكبيرة في قطاع الإيواء السياحي بالمحافظة؛ يدلل على ما تحظى به ينبع في نفوس المواطنين والمقيمين الباحثين عن سياحة الشواطئ؛ خصوصًا أن ينبع تمتلك البنى التحتية والعلوية المتطورة التي أوجدتها الدولة الجاذبة للمستثمرين والسياح؛ فضلًا عن الميزات التاريخية والتراثية والثقافية التي تتمتع بها محافظة ينبع.

وناقش "الشغدلي" في لقائه اليوم بمكتبه بمبنى الغرفة رئيس لجنة التخطيط بالغرفة الدكتور أحمد المنصوري، تعزيز موقع ينبع على خارطة السياحة الداخلية في المملكة؛ باعتبار ينبع إحدى الوجهات السياحية الرئيسية المعتمدة في المملكة، إضافة لكون ينبع قطب التنمية السياحية بمنطقة المدينة المنورة حسب المخطط الحضري للمنطقة.

كما تناول اللقاءُ سبل تطوير القطاع السياحي بالمحافظة والارتقاء به؛ ليتواءم مع التطلعات والطموحات التي تتضمنها مستهدفات ومرتكزات رؤية المملكة 2030، وموقع ينبع الاستراتيجي المكمل والمساند للمشروعات السياحية الكبرى الجاري تنفيذها وهي مشروع البحر الأحمر، ونيوم، إضافة لمناقشة وضع خطة لتسويق ينبع سياحيًّا واستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين لتنفيذ عدد من الاستثمارات السياحية النوعية الكبرى التي تقوم على الميزات التنافسية لينبع وموقعها المتميز على ساحل البحر الأحمر لتحقيق أهداف التنمية السياحية في المحافظة تحديدًا ومنطقة المدينة المنورة عمومًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشغدلي": ينبع تمتلك البنى التحتية والعلوية المتطورة التي أوجدتها الدولة لجذب المستثمرين
سبق

أكد رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي، أن الموسم السياحي الحالي ونسبة الإشغال الكبيرة في قطاع الإيواء السياحي بالمحافظة؛ يدلل على ما تحظى به ينبع في نفوس المواطنين والمقيمين الباحثين عن سياحة الشواطئ؛ خصوصًا أن ينبع تمتلك البنى التحتية والعلوية المتطورة التي أوجدتها الدولة الجاذبة للمستثمرين والسياح؛ فضلًا عن الميزات التاريخية والتراثية والثقافية التي تتمتع بها محافظة ينبع.

وناقش "الشغدلي" في لقائه اليوم بمكتبه بمبنى الغرفة رئيس لجنة التخطيط بالغرفة الدكتور أحمد المنصوري، تعزيز موقع ينبع على خارطة السياحة الداخلية في المملكة؛ باعتبار ينبع إحدى الوجهات السياحية الرئيسية المعتمدة في المملكة، إضافة لكون ينبع قطب التنمية السياحية بمنطقة المدينة المنورة حسب المخطط الحضري للمنطقة.

كما تناول اللقاءُ سبل تطوير القطاع السياحي بالمحافظة والارتقاء به؛ ليتواءم مع التطلعات والطموحات التي تتضمنها مستهدفات ومرتكزات رؤية المملكة 2030، وموقع ينبع الاستراتيجي المكمل والمساند للمشروعات السياحية الكبرى الجاري تنفيذها وهي مشروع البحر الأحمر، ونيوم، إضافة لمناقشة وضع خطة لتسويق ينبع سياحيًّا واستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين لتنفيذ عدد من الاستثمارات السياحية النوعية الكبرى التي تقوم على الميزات التنافسية لينبع وموقعها المتميز على ساحل البحر الأحمر لتحقيق أهداف التنمية السياحية في المحافظة تحديدًا ومنطقة المدينة المنورة عمومًا.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
11:01 AM

"الشغدلي": ينبع تمتلك البنى التحتية والعلوية المتطورة التي أوجدتها الدولة لجذب المستثمرين

قال: نسبة الإشغال الكبيرة في قطاع الإيواء تدلل على ما تحظى به في نفوس المواطنين والمقيمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أكد رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي، أن الموسم السياحي الحالي ونسبة الإشغال الكبيرة في قطاع الإيواء السياحي بالمحافظة؛ يدلل على ما تحظى به ينبع في نفوس المواطنين والمقيمين الباحثين عن سياحة الشواطئ؛ خصوصًا أن ينبع تمتلك البنى التحتية والعلوية المتطورة التي أوجدتها الدولة الجاذبة للمستثمرين والسياح؛ فضلًا عن الميزات التاريخية والتراثية والثقافية التي تتمتع بها محافظة ينبع.

وناقش "الشغدلي" في لقائه اليوم بمكتبه بمبنى الغرفة رئيس لجنة التخطيط بالغرفة الدكتور أحمد المنصوري، تعزيز موقع ينبع على خارطة السياحة الداخلية في المملكة؛ باعتبار ينبع إحدى الوجهات السياحية الرئيسية المعتمدة في المملكة، إضافة لكون ينبع قطب التنمية السياحية بمنطقة المدينة المنورة حسب المخطط الحضري للمنطقة.

كما تناول اللقاءُ سبل تطوير القطاع السياحي بالمحافظة والارتقاء به؛ ليتواءم مع التطلعات والطموحات التي تتضمنها مستهدفات ومرتكزات رؤية المملكة 2030، وموقع ينبع الاستراتيجي المكمل والمساند للمشروعات السياحية الكبرى الجاري تنفيذها وهي مشروع البحر الأحمر، ونيوم، إضافة لمناقشة وضع خطة لتسويق ينبع سياحيًّا واستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين لتنفيذ عدد من الاستثمارات السياحية النوعية الكبرى التي تقوم على الميزات التنافسية لينبع وموقعها المتميز على ساحل البحر الأحمر لتحقيق أهداف التنمية السياحية في المحافظة تحديدًا ومنطقة المدينة المنورة عمومًا.

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