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مرّروا "الخطة الخبيثة".. أمريكا تعاقب مسؤولين إيرانيين في هيئة الانتخابات

استبعدوا آلاف المرشحين من خوض السباق

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات على مسؤولين في الهيئة الإيرانية المشرفة على الانتخابات، بعدما استبعدت آلاف المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة غدًا.

وأفاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، في بيان أوردته "فرانس 24"؛ بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تسمح بالتلاعب في الانتخابات لتسهيل خطة النظام الخبيثة.

ولفت إلى أن هذا الإجراء يكشف كبار مسؤولي النظام الذين يتحملون مسؤولية منع الشعب الإيراني من اختيار قادته بحرية.

وممّن شملتهم العقوبات: أحمد جنتي الأمين العام الواسع النفوذ لمجلس صيانة الدستور، الذي يؤدي دورًا رئيسًا في مجلس خبراء القيادة الذي يختار المرشد الأعلى.

تعني العقوبات تجميد أي أصول أميركية لهؤلاء المسؤولين، وأن التعامل معهم يعتبر جريمة لأي شخص في الولايات المتحدة.

الولايات المتحدة الخزانة الأمريكية العقوبات المفروضة على إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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مرّروا "الخطة الخبيثة".. أمريكا تعاقب مسؤولين إيرانيين في هيئة الانتخابات
سبق

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات على مسؤولين في الهيئة الإيرانية المشرفة على الانتخابات، بعدما استبعدت آلاف المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة غدًا.

وأفاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، في بيان أوردته "فرانس 24"؛ بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تسمح بالتلاعب في الانتخابات لتسهيل خطة النظام الخبيثة.

ولفت إلى أن هذا الإجراء يكشف كبار مسؤولي النظام الذين يتحملون مسؤولية منع الشعب الإيراني من اختيار قادته بحرية.

وممّن شملتهم العقوبات: أحمد جنتي الأمين العام الواسع النفوذ لمجلس صيانة الدستور، الذي يؤدي دورًا رئيسًا في مجلس خبراء القيادة الذي يختار المرشد الأعلى.

تعني العقوبات تجميد أي أصول أميركية لهؤلاء المسؤولين، وأن التعامل معهم يعتبر جريمة لأي شخص في الولايات المتحدة.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
08:44 PM

مرّروا "الخطة الخبيثة".. أمريكا تعاقب مسؤولين إيرانيين في هيئة الانتخابات

استبعدوا آلاف المرشحين من خوض السباق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات على مسؤولين في الهيئة الإيرانية المشرفة على الانتخابات، بعدما استبعدت آلاف المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة غدًا.

وأفاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، في بيان أوردته "فرانس 24"؛ بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تسمح بالتلاعب في الانتخابات لتسهيل خطة النظام الخبيثة.

ولفت إلى أن هذا الإجراء يكشف كبار مسؤولي النظام الذين يتحملون مسؤولية منع الشعب الإيراني من اختيار قادته بحرية.

وممّن شملتهم العقوبات: أحمد جنتي الأمين العام الواسع النفوذ لمجلس صيانة الدستور، الذي يؤدي دورًا رئيسًا في مجلس خبراء القيادة الذي يختار المرشد الأعلى.

تعني العقوبات تجميد أي أصول أميركية لهؤلاء المسؤولين، وأن التعامل معهم يعتبر جريمة لأي شخص في الولايات المتحدة.

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