"المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية"

تلقى أحد منسوبي وزارة الداخلية، المستشار القانوني محمد بن ناصر العتيبي، خطاب شكر من رئيس الهيئة العامة للعقار، عصام المبارك.

جاء ذلك نظير جهوده في تأسيس لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية "ملكية"، وما حققته هذه اللجنة من تقدم وإنجازات.