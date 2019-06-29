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"بوتين": سعيد بمناقشة التعاون النفطي مع "محمد بن سلمان" وممتن لهذا السبب

فيما شدّد ولي العهد في كلمته على عزم المملكة مواصلة العمل للتقدم بمجموعة العشرين

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سعيد بمناقشة سبل التعاون المشترك في أسواق الطاقة مع ولي العهد السعودي.

وفي تصريحات قبل اجتماع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة "أوبك"، أوائل الشهر المقبل، أبدى "بوتين"؛ امتنانه لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، له لزيارة السعودية في الخريف، مشدّداً على دعم روسيا رئاسة السعودية دول مجموعة العشرين في 2020.

وكان سمو ولي العهد قد أعلن، خلال كلمة له في ختام قمة العشرين، أن المملكة ستستضيف العام المقبل أعمال القمة، وشدّد في كلمته على عزم المملكة مواصلة العمل للتقدم بمجموعة العشرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بوتين": سعيد بمناقشة التعاون النفطي مع "محمد بن سلمان" وممتن لهذا السبب
سبق

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سعيد بمناقشة سبل التعاون المشترك في أسواق الطاقة مع ولي العهد السعودي.

وفي تصريحات قبل اجتماع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة "أوبك"، أوائل الشهر المقبل، أبدى "بوتين"؛ امتنانه لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، له لزيارة السعودية في الخريف، مشدّداً على دعم روسيا رئاسة السعودية دول مجموعة العشرين في 2020.

وكان سمو ولي العهد قد أعلن، خلال كلمة له في ختام قمة العشرين، أن المملكة ستستضيف العام المقبل أعمال القمة، وشدّد في كلمته على عزم المملكة مواصلة العمل للتقدم بمجموعة العشرين.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
11:21 AM

"بوتين": سعيد بمناقشة التعاون النفطي مع "محمد بن سلمان" وممتن لهذا السبب

فيما شدّد ولي العهد في كلمته على عزم المملكة مواصلة العمل للتقدم بمجموعة العشرين

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محمد حضاض - الرياض
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أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سعيد بمناقشة سبل التعاون المشترك في أسواق الطاقة مع ولي العهد السعودي.

وفي تصريحات قبل اجتماع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة "أوبك"، أوائل الشهر المقبل، أبدى "بوتين"؛ امتنانه لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، له لزيارة السعودية في الخريف، مشدّداً على دعم روسيا رئاسة السعودية دول مجموعة العشرين في 2020.

وكان سمو ولي العهد قد أعلن، خلال كلمة له في ختام قمة العشرين، أن المملكة ستستضيف العام المقبل أعمال القمة، وشدّد في كلمته على عزم المملكة مواصلة العمل للتقدم بمجموعة العشرين.

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