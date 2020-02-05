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"التجارة" تعلن استدعاء 1260 مركبة "كامري"

طالبت بالتواصل مع الشركة للفحص والتغيير مجاناً

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء 1260 مركبة من نوع تويوتا "Camry / Camry Hybrid" سنة 2019.

وقالت الوزارة: الاستدعاء بسبب خلل في آلية قفل حزام الأمان للمقعد الخلفي؛ قد يؤدي إلى عدم تأمين الراكب بالشكل الصحيح؛ ما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.

وطالبت الوزارة بالتحقق من رقم شمول هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لفحص وتغيير أحزمة الأمان مجاناً.

وزارة التجارة والاستثمار تويوتا استدعاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تعلن استدعاء 1260 مركبة "كامري"
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء 1260 مركبة من نوع تويوتا "Camry / Camry Hybrid" سنة 2019.

وقالت الوزارة: الاستدعاء بسبب خلل في آلية قفل حزام الأمان للمقعد الخلفي؛ قد يؤدي إلى عدم تأمين الراكب بالشكل الصحيح؛ ما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.

وطالبت الوزارة بالتحقق من رقم شمول هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لفحص وتغيير أحزمة الأمان مجاناً.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
12:51 PM

"التجارة" تعلن استدعاء 1260 مركبة "كامري"

طالبت بالتواصل مع الشركة للفحص والتغيير مجاناً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,633

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء 1260 مركبة من نوع تويوتا "Camry / Camry Hybrid" سنة 2019.

وقالت الوزارة: الاستدعاء بسبب خلل في آلية قفل حزام الأمان للمقعد الخلفي؛ قد يؤدي إلى عدم تأمين الراكب بالشكل الصحيح؛ ما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.

وطالبت الوزارة بالتحقق من رقم شمول هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لفحص وتغيير أحزمة الأمان مجاناً.

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