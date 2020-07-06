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بإشراف طاقم طبي متخصص.. 6 عمليات جراحية للأطفال حديثي الولادة بسكاكا

استفادة من الخدمات الطبية الجديدة المتوافرة بمستشفى النساء والولادة

أجرى فريق طبي 6 عمليات جراحية للأطفال حديثي الولادة في مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف.

وتم البدء بهذه الخدمة الطبية حديثاً بالمستشفى، حيث كان يتم إجراء الجراحة في أحد مستشفيات المنطقة ثم يتم نقل الرضيع مباشرة للعناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف.

وتمت هذه العمليات الجراحية تحت إشراف طاقم متخصص من أطباء وتمريض جراحة الأطفال وعناية حديثي الولادة والتخدير، والتداخلات الجراحية كانت لعلاج أمراض خلقية لحديثي الولادة مثل فتق حجابي أيمن، تشوهات وانسداد بالأمعاء وتضيق البواب الضخامي، وتكللت جهود الطاقم الطبي بالنجاح، ولله الحمد.

وتعد بداية الخدمة في مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف نقلة نوعية في تطوير الخدمات المقدمة لحديثي الولادة بالمنطقة.

فريق طبي مستشفى النساء والولادة والأطفال

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بإشراف طاقم طبي متخصص.. 6 عمليات جراحية للأطفال حديثي الولادة بسكاكا
سبق

أجرى فريق طبي 6 عمليات جراحية للأطفال حديثي الولادة في مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف.

وتم البدء بهذه الخدمة الطبية حديثاً بالمستشفى، حيث كان يتم إجراء الجراحة في أحد مستشفيات المنطقة ثم يتم نقل الرضيع مباشرة للعناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف.

وتمت هذه العمليات الجراحية تحت إشراف طاقم متخصص من أطباء وتمريض جراحة الأطفال وعناية حديثي الولادة والتخدير، والتداخلات الجراحية كانت لعلاج أمراض خلقية لحديثي الولادة مثل فتق حجابي أيمن، تشوهات وانسداد بالأمعاء وتضيق البواب الضخامي، وتكللت جهود الطاقم الطبي بالنجاح، ولله الحمد.

وتعد بداية الخدمة في مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف نقلة نوعية في تطوير الخدمات المقدمة لحديثي الولادة بالمنطقة.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
12:19 PM

بإشراف طاقم طبي متخصص.. 6 عمليات جراحية للأطفال حديثي الولادة بسكاكا

استفادة من الخدمات الطبية الجديدة المتوافرة بمستشفى النساء والولادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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أجرى فريق طبي 6 عمليات جراحية للأطفال حديثي الولادة في مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف.

وتم البدء بهذه الخدمة الطبية حديثاً بالمستشفى، حيث كان يتم إجراء الجراحة في أحد مستشفيات المنطقة ثم يتم نقل الرضيع مباشرة للعناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف.

وتمت هذه العمليات الجراحية تحت إشراف طاقم متخصص من أطباء وتمريض جراحة الأطفال وعناية حديثي الولادة والتخدير، والتداخلات الجراحية كانت لعلاج أمراض خلقية لحديثي الولادة مثل فتق حجابي أيمن، تشوهات وانسداد بالأمعاء وتضيق البواب الضخامي، وتكللت جهود الطاقم الطبي بالنجاح، ولله الحمد.

وتعد بداية الخدمة في مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف نقلة نوعية في تطوير الخدمات المقدمة لحديثي الولادة بالمنطقة.

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