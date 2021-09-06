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"سليمان الحبيب" تطلق مشروعًا للربط الصوتي والمرئي بين سيارات الإسعاف والطوارئ بـ"VIDA"

كأول منشأة طبية بالشرق الأوسط توظف هذه التقنية لتحقيق أعلى معايير الإنقاذ

أطلقت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، خدمة الربط المباشر التفاعلي، عبر تقنيات الاتصال "الصوتي- المرئي" بين سيارات الإسعاف ووحدة القيادة والتحكم بالطوارئ، كأول منشأة طبية في الشرق الأوسط توظف هذه التقنية التي تمكّن من رصد حالة المريض لحظة بلحظة، ويحقق أعلى معايير الإنقاذ والسلامة وجودة الرعاية الطبية المقدمة.

وأوضح الدكتور سعد العسيري المدير الطبي لأقسام الطوارئ بالمجموعة، أن هذه الخدمة تأتي في إطار الجهود الحثيثة للمجموعة لتوظيف التقنية في تطوير الرعاية الصحية؛ مضيفًا أن الخطوة تُعد قفزة مهمة في مجال نقل المصابين خاصة في جوانب السرعة والسلامة، إضافة إلى أن التواصل المباشر بين الفريق الإسعافي والطاقم الطبي بالمستشفى يتيح للأطباء الاطلاع على ملف المريض، وتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية العاجلة قبل وصول المريض للمستشفى؛ خاصة أن الفريق الطبي الإسعافي وفريق الاستجابة السريع "RRT" يمكنه إجراء "16" تحليلًا مخبريًّا متطورًا أثناء نقل المريض عبر أجهزة مخبرية محمولة وربط نتائجها بملف المريض على الفور وذلك اختصارًا للوقت.

واستطرد د.العسيري قائلًا: "كل ذلك من شأنه المساهمة في إنقاذ حياة آلاف المرضى خصوصًا المصابين بالجلطات القلبية والدماغية؛ حيث سيصل المريض للمستشفى وقد أجريت له كل المؤشرات السريرية، بما فيها تخطيط القلب ورصد كامل علاماته الحيوية، وبالتالي سيتلقى العلاج مباشرة".

وأكد أن المجموعة قامت بتأمين سيارات إسعاف هي الأحدث من نوعها للتعامل السريع مع حوادث الطرق والحالات الحرجة، والإنعاش القلبي والجلطات الدماغية، وهي مزودة بأسرّة تعمل بشكل إلكتروني للحفاظ على ثبات المريض واتزانه، كما أن أقسام الطوارئ تتميز بالجاهزية العالية التي تُمَكّنها من تقديم الخدمات الطبية لمختلف الحالات المرضية على مدار الساعة؛ إذ إنها تطبق النظام الإلكتروني الموحد "VIDA" بما يضمن توفير الوقت وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بأسرع وقت ممكن.

واختتم بالقول أن المجموعة تتجه بقوة نحو تعزيز استخدام الطب الاتصالي المقرون بالذكاء الاصطناعي وتطبيق أحدث التقنيات الطبية والاستفادة من الثورة الرقمية؛ حيث أطلقت العديد من البرامج التي من أبرزها برنامج "نبض" لعلاج الجلطات القلبية عن بُعد Tele-cardiology، برنامج Tele stroke Program للتعامل الفوري مع الجلطات الدماغية، وفريق التدخل السريع RRT للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، وبفضل من الله ساهمت هذه البرامج في إنقاذ حياة الكثير من الحالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سليمان الحبيب" تطلق مشروعًا للربط الصوتي والمرئي بين سيارات الإسعاف والطوارئ بـ"VIDA"
سبق

أطلقت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، خدمة الربط المباشر التفاعلي، عبر تقنيات الاتصال "الصوتي- المرئي" بين سيارات الإسعاف ووحدة القيادة والتحكم بالطوارئ، كأول منشأة طبية في الشرق الأوسط توظف هذه التقنية التي تمكّن من رصد حالة المريض لحظة بلحظة، ويحقق أعلى معايير الإنقاذ والسلامة وجودة الرعاية الطبية المقدمة.

وأوضح الدكتور سعد العسيري المدير الطبي لأقسام الطوارئ بالمجموعة، أن هذه الخدمة تأتي في إطار الجهود الحثيثة للمجموعة لتوظيف التقنية في تطوير الرعاية الصحية؛ مضيفًا أن الخطوة تُعد قفزة مهمة في مجال نقل المصابين خاصة في جوانب السرعة والسلامة، إضافة إلى أن التواصل المباشر بين الفريق الإسعافي والطاقم الطبي بالمستشفى يتيح للأطباء الاطلاع على ملف المريض، وتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية العاجلة قبل وصول المريض للمستشفى؛ خاصة أن الفريق الطبي الإسعافي وفريق الاستجابة السريع "RRT" يمكنه إجراء "16" تحليلًا مخبريًّا متطورًا أثناء نقل المريض عبر أجهزة مخبرية محمولة وربط نتائجها بملف المريض على الفور وذلك اختصارًا للوقت.

واستطرد د.العسيري قائلًا: "كل ذلك من شأنه المساهمة في إنقاذ حياة آلاف المرضى خصوصًا المصابين بالجلطات القلبية والدماغية؛ حيث سيصل المريض للمستشفى وقد أجريت له كل المؤشرات السريرية، بما فيها تخطيط القلب ورصد كامل علاماته الحيوية، وبالتالي سيتلقى العلاج مباشرة".

وأكد أن المجموعة قامت بتأمين سيارات إسعاف هي الأحدث من نوعها للتعامل السريع مع حوادث الطرق والحالات الحرجة، والإنعاش القلبي والجلطات الدماغية، وهي مزودة بأسرّة تعمل بشكل إلكتروني للحفاظ على ثبات المريض واتزانه، كما أن أقسام الطوارئ تتميز بالجاهزية العالية التي تُمَكّنها من تقديم الخدمات الطبية لمختلف الحالات المرضية على مدار الساعة؛ إذ إنها تطبق النظام الإلكتروني الموحد "VIDA" بما يضمن توفير الوقت وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بأسرع وقت ممكن.

واختتم بالقول أن المجموعة تتجه بقوة نحو تعزيز استخدام الطب الاتصالي المقرون بالذكاء الاصطناعي وتطبيق أحدث التقنيات الطبية والاستفادة من الثورة الرقمية؛ حيث أطلقت العديد من البرامج التي من أبرزها برنامج "نبض" لعلاج الجلطات القلبية عن بُعد Tele-cardiology، برنامج Tele stroke Program للتعامل الفوري مع الجلطات الدماغية، وفريق التدخل السريع RRT للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، وبفضل من الله ساهمت هذه البرامج في إنقاذ حياة الكثير من الحالات.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
10:12 AM

"سليمان الحبيب" تطلق مشروعًا للربط الصوتي والمرئي بين سيارات الإسعاف والطوارئ بـ"VIDA"

كأول منشأة طبية بالشرق الأوسط توظف هذه التقنية لتحقيق أعلى معايير الإنقاذ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، خدمة الربط المباشر التفاعلي، عبر تقنيات الاتصال "الصوتي- المرئي" بين سيارات الإسعاف ووحدة القيادة والتحكم بالطوارئ، كأول منشأة طبية في الشرق الأوسط توظف هذه التقنية التي تمكّن من رصد حالة المريض لحظة بلحظة، ويحقق أعلى معايير الإنقاذ والسلامة وجودة الرعاية الطبية المقدمة.

وأوضح الدكتور سعد العسيري المدير الطبي لأقسام الطوارئ بالمجموعة، أن هذه الخدمة تأتي في إطار الجهود الحثيثة للمجموعة لتوظيف التقنية في تطوير الرعاية الصحية؛ مضيفًا أن الخطوة تُعد قفزة مهمة في مجال نقل المصابين خاصة في جوانب السرعة والسلامة، إضافة إلى أن التواصل المباشر بين الفريق الإسعافي والطاقم الطبي بالمستشفى يتيح للأطباء الاطلاع على ملف المريض، وتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية العاجلة قبل وصول المريض للمستشفى؛ خاصة أن الفريق الطبي الإسعافي وفريق الاستجابة السريع "RRT" يمكنه إجراء "16" تحليلًا مخبريًّا متطورًا أثناء نقل المريض عبر أجهزة مخبرية محمولة وربط نتائجها بملف المريض على الفور وذلك اختصارًا للوقت.

واستطرد د.العسيري قائلًا: "كل ذلك من شأنه المساهمة في إنقاذ حياة آلاف المرضى خصوصًا المصابين بالجلطات القلبية والدماغية؛ حيث سيصل المريض للمستشفى وقد أجريت له كل المؤشرات السريرية، بما فيها تخطيط القلب ورصد كامل علاماته الحيوية، وبالتالي سيتلقى العلاج مباشرة".

وأكد أن المجموعة قامت بتأمين سيارات إسعاف هي الأحدث من نوعها للتعامل السريع مع حوادث الطرق والحالات الحرجة، والإنعاش القلبي والجلطات الدماغية، وهي مزودة بأسرّة تعمل بشكل إلكتروني للحفاظ على ثبات المريض واتزانه، كما أن أقسام الطوارئ تتميز بالجاهزية العالية التي تُمَكّنها من تقديم الخدمات الطبية لمختلف الحالات المرضية على مدار الساعة؛ إذ إنها تطبق النظام الإلكتروني الموحد "VIDA" بما يضمن توفير الوقت وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بأسرع وقت ممكن.

واختتم بالقول أن المجموعة تتجه بقوة نحو تعزيز استخدام الطب الاتصالي المقرون بالذكاء الاصطناعي وتطبيق أحدث التقنيات الطبية والاستفادة من الثورة الرقمية؛ حيث أطلقت العديد من البرامج التي من أبرزها برنامج "نبض" لعلاج الجلطات القلبية عن بُعد Tele-cardiology، برنامج Tele stroke Program للتعامل الفوري مع الجلطات الدماغية، وفريق التدخل السريع RRT للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، وبفضل من الله ساهمت هذه البرامج في إنقاذ حياة الكثير من الحالات.

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