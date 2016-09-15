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شاهد الصور التي تحير العالم الآن .. والسعودية تجيب يوم 27 سبتمبر

دشنت أول حملة على المستوى الدولي للترويج للمعالم السياحية الرائعة

دشنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أول حملة سياحية في العالم للترويج للمعالم السياحية السعودية الرائعة، وانطلقت الحملة بعنوان "ما لم تره العين" كشعار للحملة الكبرى التي تغطي ما يقارب من 15 عاصمة عالمية حسب المصادر المختصة وهي اليابان والصين وكوريا والعواصم الأوروبية الكبرى وأمريكا وبعض المدن الأخرى.

وضمن التأثير الدعائي والتشويق وضعت على 17 صورة تخلب الأنظار في كل أنحاء السعودية وتمثل الوجهات والمعالم السياحية المذهلة جملة "أنها ليست ...." واستكملت الجملة بأسماء أعظم الوجهات السياحية العالمية لتثبت أن السياحة السعودية ومعالمها تتفوق على تلك المعالم كونها وجهات عذراء غير مكتشفة.

وستنتهي الحملة الكبرى في العالم بالإجابة يوم 27 سبتمبر الجاري وهو يوم احتفال العالم بيوم السياحة العالمي، وستنطلق الإجابة التي تحمل جملة "إنها السعودية"، ردًا على الأسئلة التي انطلقت اليوم بالصور في عواصم العالم وليعش العالم أسبوعين كاملين في لحظات دعائية مثيرة ولأول مرة ليشاهد السياحة السعودية ومعالمها الرائعة.

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

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شاهد الصور التي تحير العالم الآن .. والسعودية تجيب يوم 27 سبتمبر
سبق

دشنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أول حملة سياحية في العالم للترويج للمعالم السياحية السعودية الرائعة، وانطلقت الحملة بعنوان "ما لم تره العين" كشعار للحملة الكبرى التي تغطي ما يقارب من 15 عاصمة عالمية حسب المصادر المختصة وهي اليابان والصين وكوريا والعواصم الأوروبية الكبرى وأمريكا وبعض المدن الأخرى.

وضمن التأثير الدعائي والتشويق وضعت على 17 صورة تخلب الأنظار في كل أنحاء السعودية وتمثل الوجهات والمعالم السياحية المذهلة جملة "أنها ليست ...." واستكملت الجملة بأسماء أعظم الوجهات السياحية العالمية لتثبت أن السياحة السعودية ومعالمها تتفوق على تلك المعالم كونها وجهات عذراء غير مكتشفة.

وستنتهي الحملة الكبرى في العالم بالإجابة يوم 27 سبتمبر الجاري وهو يوم احتفال العالم بيوم السياحة العالمي، وستنطلق الإجابة التي تحمل جملة "إنها السعودية"، ردًا على الأسئلة التي انطلقت اليوم بالصور في عواصم العالم وليعش العالم أسبوعين كاملين في لحظات دعائية مثيرة ولأول مرة ليشاهد السياحة السعودية ومعالمها الرائعة.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
01:22 AM

شاهد الصور التي تحير العالم الآن .. والسعودية تجيب يوم 27 سبتمبر

دشنت أول حملة على المستوى الدولي للترويج للمعالم السياحية الرائعة

A A A
خالد خليل - الرياض
28
33,356

دشنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أول حملة سياحية في العالم للترويج للمعالم السياحية السعودية الرائعة، وانطلقت الحملة بعنوان "ما لم تره العين" كشعار للحملة الكبرى التي تغطي ما يقارب من 15 عاصمة عالمية حسب المصادر المختصة وهي اليابان والصين وكوريا والعواصم الأوروبية الكبرى وأمريكا وبعض المدن الأخرى.

وضمن التأثير الدعائي والتشويق وضعت على 17 صورة تخلب الأنظار في كل أنحاء السعودية وتمثل الوجهات والمعالم السياحية المذهلة جملة "أنها ليست ...." واستكملت الجملة بأسماء أعظم الوجهات السياحية العالمية لتثبت أن السياحة السعودية ومعالمها تتفوق على تلك المعالم كونها وجهات عذراء غير مكتشفة.

وستنتهي الحملة الكبرى في العالم بالإجابة يوم 27 سبتمبر الجاري وهو يوم احتفال العالم بيوم السياحة العالمي، وستنطلق الإجابة التي تحمل جملة "إنها السعودية"، ردًا على الأسئلة التي انطلقت اليوم بالصور في عواصم العالم وليعش العالم أسبوعين كاملين في لحظات دعائية مثيرة ولأول مرة ليشاهد السياحة السعودية ومعالمها الرائعة.

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53.8 مليار

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